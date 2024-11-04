https://ria.ru/20241104/sandu-1981797393.html

Пашинян поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии

Пашинян поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024

Пашинян поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Майу Сануд с победой на президентских выборах в Молдавии, выразив надежду на совместную работу. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:58

2024-11-04T14:58

2024-11-04T14:58

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ЕРЕВАН, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Майу Сануд с победой на президентских выборах в Молдавии, выразив надежду на совместную работу. Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает Санду, набрав 55,36% голосов. У Стояногло - 44,64%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, у Санду - 48,81%. "Искренние поздравления Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. Надеемся на совместную работу по укреплению двусторонних отношений, основанных на наших исторических связях и общих фундаментальных ценностях демократии", - написал Пашинян в соцсети X.

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