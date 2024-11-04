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Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах - РИА Новости, 04.11.2024
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08:14 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/sandu-1981760108.html
Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах
Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах - РИА Новости, 04.11.2024
Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах
Премьер Молдавии Дорин Речан поздравил Майю Санду с победой на выборах президента республики и переизбранием на второй срок. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T08:14
2024-11-04T08:14
в мире
молдавия
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майя санду
дорин речан
александр стояногло
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан поздравил Майю Санду с победой на выборах президента республики и переизбранием на второй срок. После обработки 99,55% протоколов с участков, Санду лидирует во втором туре президента Молдавии с 55,26% голосов, у бывшего генпрокурора Стояногло - 44,74% голосов. Как написал Речан в Telegram-канале правительства, "вместе мы выбрали президента, с которым будем продолжать строить европейскую Молдову и будущее в мире и процветании". "Поздравляю, госпожа Президент Майя Санду!" - написал Речан. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981753415.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, дорин речан, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Дорин Речан, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024
Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах

Премьер Молдавии Речан поздравил Санду с победой на выборах и переизбранием

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан поздравил Майю Санду с победой на выборах президента республики и переизбранием на второй срок.
После обработки 99,55% протоколов с участков, Санду лидирует во втором туре президента Молдавии с 55,26% голосов, у бывшего генпрокурора Стояногло - 44,74% голосов.
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Десятки тысяч граждан Молдавии лишились права голоса, считает политолог
Вчера, 05:14
Как написал Речан в Telegram-канале правительства, "вместе мы выбрали президента, с которым будем продолжать строить европейскую Молдову и будущее в мире и процветании". "Поздравляю, госпожа Президент Майя Санду!" - написал Речан.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
Президент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Санду набирает 55,04% после обработки 98,92% протоколов
Вчера, 05:41
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуДорин РечанАлександр СтояноглоВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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