https://ria.ru/20241104/sandu-1981760108.html

Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах

Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах - РИА Новости, 04.11.2024

Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах

Премьер Молдавии Дорин Речан поздравил Майю Санду с победой на выборах президента республики и переизбранием на второй срок. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T08:14

2024-11-04T08:14

2024-11-04T08:14

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дорин речан

александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан поздравил Майю Санду с победой на выборах президента республики и переизбранием на второй срок. После обработки 99,55% протоколов с участков, Санду лидирует во втором туре президента Молдавии с 55,26% голосов, у бывшего генпрокурора Стояногло - 44,74% голосов. Как написал Речан в Telegram-канале правительства, "вместе мы выбрали президента, с которым будем продолжать строить европейскую Молдову и будущее в мире и процветании". "Поздравляю, госпожа Президент Майя Санду!" - написал Речан. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981753415.html

https://ria.ru/20241104/sandu-1981754348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, дорин речан, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024