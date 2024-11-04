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Санду лидирует с 55,09% после обработки 99,14% протоколов - РИА Новости, 04.11.2024
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Санду лидирует с 55,09% после обработки 99,14% протоколов
Санду лидирует с 55,09% после обработки 99,14% протоколов - РИА Новости, 04.11.2024
Санду лидирует с 55,09% после обработки 99,14% протоколов
РИА Новости. Санду лидирует с 55,09% на выборах президента Молдавии после обработки 99,14%, у Стояногло – 44,91% - ЦИК РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T06:22
2024-11-04T06:22
выборы в молдавии — 2024
молдавия
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РИА Новости. Санду лидирует с 55,09% на выборах президента Молдавии после обработки 99,14%, у Стояногло – 44,91% - ЦИК
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выборы в молдавии — 2024, молдавия
Выборы в Молдавии — 2024, Молдавия
Санду лидирует с 55,09% после обработки 99,14% протоколов

Санду лидирует с 55,09% на выборах президента Молдавии после обработки 99,14%

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС)
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС) - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС). Архивное фото
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РИА Новости. Санду лидирует с 55,09% на выборах президента Молдавии после обработки 99,14%, у Стояногло – 44,91% - ЦИК
 
Выборы в Молдавии — 2024Молдавия
 
 
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