https://ria.ru/20241104/sandu-1981755403.html
Санду лидирует с 55,09% после обработки 99,14% протоколов
Санду лидирует с 55,09% после обработки 99,14% протоколов - РИА Новости, 04.11.2024
Санду лидирует с 55,09% после обработки 99,14% протоколов
РИА Новости. Санду лидирует с 55,09% на выборах президента Молдавии после обработки 99,14%, у Стояногло – 44,91% - ЦИК РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T06:22
2024-11-04T06:22
2024-11-04T06:22
выборы в молдавии — 2024
молдавия
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РИА Новости. Санду лидирует с 55,09% на выборах президента Молдавии после обработки 99,14%, у Стояногло – 44,91% - ЦИК
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выборы в молдавии — 2024, молдавия
Выборы в Молдавии — 2024, Молдавия
Санду лидирует с 55,09% после обработки 99,14% протоколов
Санду лидирует с 55,09% на выборах президента Молдавии после обработки 99,14%