https://ria.ru/20241104/sandu-1981755403.html

Санду лидирует с 55,09% после обработки 99,14% протоколов

Санду лидирует с 55,09% после обработки 99,14% протоколов - РИА Новости, 04.11.2024

Санду лидирует с 55,09% после обработки 99,14% протоколов

РИА Новости. Санду лидирует с 55,09% на выборах президента Молдавии после обработки 99,14%, у Стояногло – 44,91% - ЦИК РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T06:22

2024-11-04T06:22

2024-11-04T06:22

выборы в молдавии — 2024

молдавия

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РИА Новости. Санду лидирует с 55,09% на выборах президента Молдавии после обработки 99,14%, у Стояногло – 44,91% - ЦИК

молдавия

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2024

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выборы в молдавии — 2024, молдавия