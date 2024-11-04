https://ria.ru/20241104/sandu-1981749022.html
Бескомпромиссность и преследование: какую политику проводит Санду?
Бескомпромиссность и преследование: какую политику проводит Санду? - РИА Новости, 04.11.2024
Бескомпромиссность и преследование: какую политику проводит Санду?
Действующий президент Молдавии Майя Санду одерживает победу во втором туре главы государства, согласно предварительным данным ЦИК, после обработки 98%... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T02:32
2024-11-04T02:32
2024-11-04T02:32
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КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Майя Санду одерживает победу во втором туре главы государства, согласно предварительным данным ЦИК, после обработки 98% протоколов за нее проголосовали 54,43% избирателей. Победу ей принесли голоса молдавской диаспоры, проживающей в западных странах. БиографияСанду родилась 24 мая 1972 года в селе Рисипены Фалештского района Молдавии. Ее отец, Григорий Санду, был ветеринаром и затем руководил успешным свиноводческим комплексом. Мать, Эмилия, работала учителем музыки и сейчас на пенсии. Санду окончила среднюю школу с серебряной медалью в 1989 году, в ее аттестате единственная "четверка" была по молдавской литературе. В этом же году она поступила на экономический факультет Молдавского государственного университета, который вскоре стал частью Экономической академии. Она получила диплом менеджера с высоким средним баллом 9,1. После выпуска в 1994 году Санду начала свою карьеру в министерстве экономики Молдавии, где работала в Отделе сотрудничества с ЕС и странами Черноморского бассейна. Продолжив образование в 2010 году в Школе государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете, она вскоре заняла должность советника исполнительного директора Всемирного банка, работая в Вашингтоне над вопросами глобального развития. С 2012 по 2015 годы Санду возглавляла министерство образования Молдавии, где провела ряд реформ, направленных на повышение прозрачности системы образования. В 2016 году она основала партию "Действие и солидарность" (PAS) и в 2019 году стала премьер-министром. На выборах президента в 2020 году Санду выиграла у лидера социалистов Игоря Додона, придя к власти с антикоррупционной и проевропейской программой. Воспоминания учителейОдносельчане Санду в интервью СМИ отмечали, что она не теряла связи с малой родиной. "Она приезжала к нам с разными идеями, предложениями, с тем, чтобы система образования и конкретно наша гимназия развивались. Советовала, какой дидактический материал покупать, чтобы улучшить качество образования", – рассказал журналистам директор местной гимназии (бывшая школа, где училась Санду) Георгий Лупушор. Бывшая учительница Санду, а ныне активистка территориальной организации правящей ПДС Валетнина Блындеску рассказывала, что в классе всегда была конкуренция между учениками. "Майя всегда была с большим энтузиазмом, требовательной к себе. Я как учитель всегда беспокоилась о том, чтобы не перехвалить ученика, а в ее ответах не могла найти к чему бы придраться, они всегда были идеальными. Вообще, в ее классе всегда была очень сильная конкуренция", – вспоминала Блындеску. Мнение соратников и оппонентовБлизкие соратники отмечают упорство и бескомпромиссность Санду, подчеркивая, что она готова к жесткой политической борьбе ради реформ. Оппозиционные политики указывают на авторитарные методы управления, что вызывает тревогу в контексте её антикоррупционных и прозападных инициатив. В частности, депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь политблока "Победа" Марина Таубер неоднократно обвиняла Санду в деспотичности и в неспособности координировать политические процессы в стране. "Когда Санду пришла к власти в 2020 году, она уверяла, что ее приоритетом является помощь людям. Но тот факт, что жители не могут оплатить счета за коммунальные услуги, говорит о другом. Ситуацию необходимо срочно менять. За годы прозападного правления счета за коммунальные услуги выросли в геометрической прогрессии. По указаниям Санду в стране преследуется оппозиция, многим политикам, в том числе и мне возбуждают уголовные дела только лишь для того, чтобы попытаться оказать давление. Санду не готова слышать и принимать иную точку зрения, чем у нее", - сказала Таубер в комментарии РИА Новости. Ситуация в стране при СандуВ первый же год президентства Майи Санду в стране резко выросли цены, а инфляция достигла 30% — уровня, не наблюдавшегося со времён кризисных 1990-х годов. Власти столкнулись с волной критики на фоне коррупционных скандалов, что дополнительно подогрело недовольство. С мая 2022 года по всей стране начались массовые антиправительственные протесты. Участники требуют отставки правительства и самого президента, обвиняя их в неспособности стабилизировать экономику и энергетический сектор. Протестующие также указывают на усиление давления на оппозицию. Власти запретили партию "Шор", а представители других оппозиционных сил, таких как Партия социалистов, "Возрождение" и "Шанс", всё чаще сталкиваются с обысками и задержаниями их сторонников. Одним из спорных шагов Санду стало ужесточение контроля за свободой слова, что власти обосновывают необходимостью борьбы с дезинформацией и "мнимой пропагандой". Под руководством Службы информации и безопасности (СИБ), подчинённой президенту, был предложен ряд мер против медиа, поддерживающих пророссийские взгляды или идеи евроскептицизма. Эти меры включают отзыв лицензий некоторых оппозиционных СМИ и блокировку трансляций российских телеканалов. Были также заблокированы сайты местных изданий, близких к позиции евроскептицизма, и ограничен доступ к аккаунтам оппозиционных партий в Telegram. Критику вызывают ограничения на доступ к информации и обвинения Санду в подавлении инакомыслия. Внешняя политикаСанду выстраивает прохладные отношения с Россией, акцентируя внимание на независимости республики и тесных связях с Европой. Она поддерживает евроинтеграцию как стратегическое направление и часто критикует Россию "за вмешательство во внутренние дела страны". В марте этого года Санду на пресс-конференции в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявила, что Россия пытается установить контроль над Молдавией через манипуляции с энергоресурсами, дезинформацию, финансирование протестных движений, вмешательство в избирательные процессы и даже попытки государственного переворота. В контексте событий на Украине Санду поддержала санкции против России и выразила поддержку Кишинева, что вызвало резкое осуждение со стороны пророссийских сил в Молдавии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
https://ria.ru/20241104/sandu-1981747271.html
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россия, молдавия, кишинев, в мире, возрождение, telegram, выборы в молдавии — 2024
Россия, Молдавия, Кишинев, В мире, Возрождение, Telegram, Выборы в Молдавии — 2024
КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Майя Санду одерживает победу во втором туре главы государства, согласно предварительным данным ЦИК, после обработки 98% протоколов за нее проголосовали 54,43% избирателей.
Победу ей принесли голоса молдавской диаспоры, проживающей в западных странах.
Санду родилась 24 мая 1972 года в селе Рисипены Фалештского района Молдавии. Ее отец, Григорий Санду, был ветеринаром и затем руководил успешным свиноводческим комплексом. Мать, Эмилия, работала учителем музыки и сейчас на пенсии.
Санду окончила среднюю школу с серебряной медалью в 1989 году, в ее аттестате единственная "четверка" была по молдавской литературе. В этом же году она поступила на экономический факультет Молдавского государственного университета, который вскоре стал частью Экономической академии. Она получила диплом менеджера с высоким средним баллом 9,1. После выпуска в 1994 году Санду начала свою карьеру в министерстве экономики Молдавии, где работала в Отделе сотрудничества с ЕС и странами Черноморского бассейна.
Продолжив образование в 2010 году в Школе государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете, она вскоре заняла должность советника исполнительного директора Всемирного банка, работая в Вашингтоне над вопросами глобального развития.
С 2012 по 2015 годы Санду возглавляла министерство образования Молдавии, где провела ряд реформ, направленных на повышение прозрачности системы образования. В 2016 году она основала партию "Действие и солидарность" (PAS) и в 2019 году стала премьер-министром. На выборах президента в 2020 году Санду выиграла у лидера социалистов Игоря Додона
, придя к власти с антикоррупционной и проевропейской программой.
Односельчане Санду в интервью СМИ отмечали, что она не теряла связи с малой родиной.
"Она приезжала к нам с разными идеями, предложениями, с тем, чтобы система образования и конкретно наша гимназия развивались. Советовала, какой дидактический материал покупать, чтобы улучшить качество образования", – рассказал журналистам директор местной гимназии (бывшая школа, где училась Санду) Георгий Лупушор.
Бывшая учительница Санду, а ныне активистка территориальной организации правящей ПДС Валетнина Блындеску рассказывала, что в классе всегда была конкуренция между учениками.
"Майя всегда была с большим энтузиазмом, требовательной к себе. Я как учитель всегда беспокоилась о том, чтобы не перехвалить ученика, а в ее ответах не могла найти к чему бы придраться, они всегда были идеальными. Вообще, в ее классе всегда была очень сильная конкуренция", – вспоминала Блындеску.
Мнение соратников и оппонентов
Близкие соратники отмечают упорство и бескомпромиссность Санду, подчеркивая, что она готова к жесткой политической борьбе ради реформ. Оппозиционные политики указывают на авторитарные методы управления, что вызывает тревогу в контексте её антикоррупционных и прозападных инициатив. В частности, депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь политблока "Победа" Марина Таубер
неоднократно обвиняла Санду в деспотичности и в неспособности координировать политические процессы в стране.
"Когда Санду пришла к власти в 2020 году, она уверяла, что ее приоритетом является помощь людям. Но тот факт, что жители не могут оплатить счета за коммунальные услуги, говорит о другом. Ситуацию необходимо срочно менять. За годы прозападного правления счета за коммунальные услуги выросли в геометрической прогрессии. По указаниям Санду в стране преследуется оппозиция, многим политикам, в том числе и мне возбуждают уголовные дела только лишь для того, чтобы попытаться оказать давление. Санду не готова слышать и принимать иную точку зрения, чем у нее", - сказала Таубер в комментарии РИА Новости.
Ситуация в стране при Санду
В первый же год президентства Майи Санду в стране резко выросли цены, а инфляция достигла 30% — уровня, не наблюдавшегося со времён кризисных 1990-х годов. Власти столкнулись с волной критики на фоне коррупционных скандалов, что дополнительно подогрело недовольство. С мая 2022 года по всей стране начались массовые антиправительственные протесты. Участники требуют отставки правительства и самого президента, обвиняя их в неспособности стабилизировать экономику и энергетический сектор. Протестующие также указывают на усиление давления на оппозицию. Власти запретили партию "Шор", а представители других оппозиционных сил, таких как Партия социалистов, "Возрождение
" и "Шанс", всё чаще сталкиваются с обысками и задержаниями их сторонников.
Одним из спорных шагов Санду стало ужесточение контроля за свободой слова, что власти обосновывают необходимостью борьбы с дезинформацией и "мнимой пропагандой". Под руководством Службы информации и безопасности (СИБ), подчинённой президенту, был предложен ряд мер против медиа, поддерживающих пророссийские взгляды или идеи евроскептицизма. Эти меры включают отзыв лицензий некоторых оппозиционных СМИ и блокировку трансляций российских телеканалов. Были также заблокированы сайты местных изданий, близких к позиции евроскептицизма, и ограничен доступ к аккаунтам оппозиционных партий в Telegram
. Критику вызывают ограничения на доступ к информации и обвинения Санду в подавлении инакомыслия.
Санду выстраивает прохладные отношения с Россией
, акцентируя внимание на независимости республики и тесных связях с Европой
. Она поддерживает евроинтеграцию как стратегическое направление и часто критикует Россию "за вмешательство во внутренние дела страны". В марте этого года Санду на пресс-конференции в Париже
с французским лидером Эммануэлем Макроном
заявила, что Россия пытается установить контроль над Молдавией
через манипуляции с энергоресурсами, дезинформацию, финансирование протестных движений, вмешательство в избирательные процессы и даже попытки государственного переворота. В контексте событий на Украине
Санду поддержала санкции против России и выразила поддержку Кишинева
, что вызвало резкое осуждение со стороны пророссийских сил в Молдавии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва
призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.