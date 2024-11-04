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Санду набирает 54,43% после подсчета 98 процентов голосов
Санду набирает 54,43% после подсчета 98 процентов голосов - РИА Новости, 04.11.2024
Санду набирает 54,43% после подсчета 98 процентов голосов
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T02:01
2024-11-04T02:01
2024-11-04T02:04
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выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 54,43% голосов, у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 45,57%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 98% протоколов с участков.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
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молдавия, выборы в молдавии — 2024, майя санду, александр стояногло, россия, гагаузия, в мире
Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, Майя Санду, Александр Стояногло, Россия, Гагаузия, В мире
Санду набирает 54,43% после подсчета 98 процентов голосов
Санду набирает на выборах в Молдавии 54,43% после подсчета 98 процентов голосов