Бывший вице-премьер Молдавии объяснил, за счет чьих голосов победит Санду
Экс-вице-премьер Молдавии Муравский: Санду выбрали те, кто не вернется на родину
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдовы Майя Санду
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдовы Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Предварительные данные говорят о том, что прозападно ориентированная Майя Санду переизбрана на второй срок президента Молдавии за счет голосов тех, кто покинул страну и не собирается возвращаться, считает бывший вице-премьер Александр Муравский.
"Президентом Республики Молдова избрана госпожа Майя Санду. Все решают те, кто уехал и в большинстве своем не собираются возвращаться или вернутся, если и когда им тут создадут хорошие условия те, кто остался. А пока, как положено в цивилизованных странах, поздравим госпожу Санду с пусть незаслуженной, но победой", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская),
По его словам, Санду удалось построить карьеру, теперь она будет добиваться славы, в том числе за счет евроинтеграции.
"Как может чувствовать себя тот, кого не хочет видеть во главе государства больше половины проживающего в нём народа? Вопрос, конечно, интересный, но не к Санду. Понятия чести, достоинства и стыда это не ее", - добавил политик.
После обработки 97,21% протоколов с участков, Санду лидирует во втором туре президента Молдавии с 53,65% голосов, у Стояногло - 46,28% голосов.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.