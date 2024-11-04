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Бывший вице-премьер Молдавии объяснил, за счет чьих голосов победит Санду - РИА Новости, 04.11.2024
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01:56 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/sandu-1981747271.html
Бывший вице-премьер Молдавии объяснил, за счет чьих голосов победит Санду
Бывший вице-премьер Молдавии объяснил, за счет чьих голосов победит Санду - РИА Новости, 04.11.2024
Бывший вице-премьер Молдавии объяснил, за счет чьих голосов победит Санду
Предварительные данные говорят о том, что прозападно ориентированная Майя Санду переизбрана на второй срок президента Молдавии за счет голосов тех, кто покинул... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T01:56
2024-11-04T01:56
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
выборы в молдавии — 2024
в мире
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Предварительные данные говорят о том, что прозападно ориентированная Майя Санду переизбрана на второй срок президента Молдавии за счет голосов тех, кто покинул страну и не собирается возвращаться, считает бывший вице-премьер Александр Муравский. "Президентом Республики Молдова избрана госпожа Майя Санду. Все решают те, кто уехал и в большинстве своем не собираются возвращаться или вернутся, если и когда им тут создадут хорошие условия те, кто остался. А пока, как положено в цивилизованных странах, поздравим госпожу Санду с пусть незаслуженной, но победой", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), По его словам, Санду удалось построить карьеру, теперь она будет добиваться славы, в том числе за счет евроинтеграции. "Как может чувствовать себя тот, кого не хочет видеть во главе государства больше половины проживающего в нём народа? Вопрос, конечно, интересный, но не к Санду. Понятия чести, достоинства и стыда это не ее", - добавил политик. После обработки 97,21% протоколов с участков, Санду лидирует во втором туре президента Молдавии с 53,65% голосов, у Стояногло - 46,28% голосов. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241104/sandu-1981746797.html
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молдавия, россия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024, в мире
Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024, В мире
Бывший вице-премьер Молдавии объяснил, за счет чьих голосов победит Санду

Экс-вице-премьер Молдавии Муравский: Санду выбрали те, кто не вернется на родину

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдовы Майя Санду
Президент Молдовы Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдовы Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Предварительные данные говорят о том, что прозападно ориентированная Майя Санду переизбрана на второй срок президента Молдавии за счет голосов тех, кто покинул страну и не собирается возвращаться, считает бывший вице-премьер Александр Муравский.
"Президентом Республики Молдова избрана госпожа Майя Санду. Все решают те, кто уехал и в большинстве своем не собираются возвращаться или вернутся, если и когда им тут создадут хорошие условия те, кто остался. А пока, как положено в цивилизованных странах, поздравим госпожу Санду с пусть незаслуженной, но победой", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская),
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Премьер Румынии первым поздравил Санду с победой на выборах
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По его словам, Санду удалось построить карьеру, теперь она будет добиваться славы, в том числе за счет евроинтеграции.
"Как может чувствовать себя тот, кого не хочет видеть во главе государства больше половины проживающего в нём народа? Вопрос, конечно, интересный, но не к Санду. Понятия чести, достоинства и стыда это не ее", - добавил политик.
После обработки 97,21% протоколов с участков, Санду лидирует во втором туре президента Молдавии с 53,65% голосов, у Стояногло - 46,28% голосов.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Эксперт спрогнозировал мрачное будущее Молдавии после выборов президента
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МолдавияРоссияГагаузияМайя СандуАлександр СтояноглоВыборы в Молдавии — 2024В мире
 
 
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