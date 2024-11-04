Премьер Румынии первым поздравил Санду с победой на выборах
Премьер Румынии первым поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку первым среди иностранных политиков поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии и переизбранием на второй срок.
После обработки 97,93% протоколов с участков, Санду лидирует во втором туре президента Молдавии с 54,35% голосов, у бывшего генпрокурора Стояногло - 45,65% голосов.
"От всей души поздравляю молдавский народ, а также Майю Санду с огромной победой! Победа Майи Санду во втором туре президентских выборов является ярким доказательством воли молдавского народа защитить свою демократию и обеспечить себе путь к вступлению в Европейский Союз", - написал Чолаку на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, молдаване со всего мира сегодня пишут историю, сражаясь в том числе с попытками подкупа голосов.
"Это момент великой гордости и надежды для всех, кто верит в демократические ценности и право каждой нации решать свою собственную судьбу. Я продолжу всеми силами поддерживать Молдавию в достижении того места, где ей принадлежит место – рядом с Румынией в Европейском Союзе", - отметил премьер.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.