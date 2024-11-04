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Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024
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10:11 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/rpts-1981769456.html
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем народного единства, отметив его внимание к делам... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T10:11
2024-11-04T10:11
москва
владимир путин
михаил мишустин
сергей собянин
русская православная церковь
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем народного единства, отметив его внимание к делам Русской православной церкви. "Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую сердечную признательность за Ваше неизменное внимание к служению Русской православной церкви и поддержку ее проектов, имеющих большое социальное и духовно-просветительское значение. Убежден, что соработничество Церкви и государства способно и впредь содействовать консолидации народа, укреплению нравственных основ в жизни общества, утверждению высоких идеалов любви к Отечеству, взаимного уважения и согласия", - говорится в патриаршем поздравлении на сайте Русской православной церкви. Патриарх отметил, что этот праздник напоминает о том, что единство, солидарность и патриотизм — залог благополучия и процветания страны, мира и общественной стабильности. Он также направил поздравления председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.
https://ria.ru/20241104/medvedev-1981766988.html
https://ria.ru/20241104/prazdnik-1981403724.html
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москва, владимир путин, михаил мишустин, сергей собянин, русская православная церковь
Москва, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Собянин, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства

Патриарх Кирилл отметил внимание Путина к делам Русской православной церкви

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем народного единства, отметив его внимание к делам Русской православной церкви.
"Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую сердечную признательность за Ваше неизменное внимание к служению Русской православной церкви и поддержку ее проектов, имеющих большое социальное и духовно-просветительское значение. Убежден, что соработничество Церкви и государства способно и впредь содействовать консолидации народа, укреплению нравственных основ в жизни общества, утверждению высоких идеалов любви к Отечеству, взаимного уважения и согласия", - говорится в патриаршем поздравлении на сайте Русской православной церкви.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства
Вчера, 09:33
Патриарх отметил, что этот праздник напоминает о том, что единство, солидарность и патриотизм — залог благополучия и процветания страны, мира и общественной стабильности.
Он также направил поздравления председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.
Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 4 ноября - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 4 ноября
Вчера, 06:00
 
МоскваВладимир ПутинМихаил МишустинСергей СобянинРусская православная церковь
 
 
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