https://ria.ru/20241104/rpts-1981769456.html

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем народного единства, отметив его внимание к делам... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T10:11

2024-11-04T10:11

2024-11-04T10:11

москва

владимир путин

михаил мишустин

сергей собянин

русская православная церковь

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем народного единства, отметив его внимание к делам Русской православной церкви. "Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую сердечную признательность за Ваше неизменное внимание к служению Русской православной церкви и поддержку ее проектов, имеющих большое социальное и духовно-просветительское значение. Убежден, что соработничество Церкви и государства способно и впредь содействовать консолидации народа, укреплению нравственных основ в жизни общества, утверждению высоких идеалов любви к Отечеству, взаимного уважения и согласия", - говорится в патриаршем поздравлении на сайте Русской православной церкви. Патриарх отметил, что этот праздник напоминает о том, что единство, солидарность и патриотизм — залог благополучия и процветания страны, мира и общественной стабильности. Он также направил поздравления председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.

https://ria.ru/20241104/medvedev-1981766988.html

https://ria.ru/20241104/prazdnik-1981403724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир путин, михаил мишустин, сергей собянин, русская православная церковь