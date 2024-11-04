https://ria.ru/20241104/rpts-1981769456.html
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем народного единства, отметив его внимание к делам... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T10:11
2024-11-04T10:11
2024-11-04T10:11
москва
владимир путин
михаил мишустин
сергей собянин
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920003832_0:1327:2048:2479_1920x0_80_0_0_82b8db192833be60cfdf030a985ec7d8.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем народного единства, отметив его внимание к делам Русской православной церкви. "Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую сердечную признательность за Ваше неизменное внимание к служению Русской православной церкви и поддержку ее проектов, имеющих большое социальное и духовно-просветительское значение. Убежден, что соработничество Церкви и государства способно и впредь содействовать консолидации народа, укреплению нравственных основ в жизни общества, утверждению высоких идеалов любви к Отечеству, взаимного уважения и согласия", - говорится в патриаршем поздравлении на сайте Русской православной церкви. Патриарх отметил, что этот праздник напоминает о том, что единство, солидарность и патриотизм — залог благополучия и процветания страны, мира и общественной стабильности. Он также направил поздравления председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.
https://ria.ru/20241104/medvedev-1981766988.html
https://ria.ru/20241104/prazdnik-1981403724.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920003832_0:1135:2048:2671_1920x0_80_0_0_544574d9b11b25061fccc65c63dcf68c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир путин, михаил мишустин, сергей собянин, русская православная церковь
Москва, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Собянин, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства
Патриарх Кирилл отметил внимание Путина к делам Русской православной церкви
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил
президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем народного единства, отметив его внимание к делам Русской православной церкви.
"Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую сердечную признательность за Ваше неизменное внимание к служению Русской православной церкви и поддержку ее проектов, имеющих большое социальное и духовно-просветительское значение. Убежден, что соработничество Церкви и государства способно и впредь содействовать консолидации народа, укреплению нравственных основ в жизни общества, утверждению высоких идеалов любви к Отечеству, взаимного уважения и согласия", - говорится в патриаршем поздравлении на сайте Русской православной церкви.
Патриарх отметил, что этот праздник напоминает о том, что единство, солидарность и патриотизм — залог благополучия и процветания страны, мира и общественной стабильности.
Он также направил поздравления председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.