https://ria.ru/20241104/rozysk-1981827021.html

В России объявили в розыск редактора издания DOXA* Манжуру

В России объявили в розыск редактора издания DOXA* Манжуру - РИА Новости, 04.11.2024

В России объявили в розыск редактора издания DOXA* Манжуру

Редактора издания DOXA*, признанного нежелательной организацией на территории РФ, Дарью Манжуру объявили в розыск, следует из базы розыска МВД РФ. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T19:23

2024-11-04T19:23

2024-11-04T19:26

россия

генеральная прокуратура рф

госдума рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Редактора издания DOXA*, признанного нежелательной организацией на территории РФ, Дарью Манжуру объявили в розыск, следует из базы розыска МВД РФ."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы.В январе Генпрокуратура признала издание DOXA* нежелательной организацией на территории РФ по просьбе комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ. По славам, главы комиссии Василия Пискарева, DOXA* занимается обучением диверсионной деятельности на территории РФ, в ресурсах издания были инструкции по совершению "поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов".*СМИ, внесенные в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240216/rozysk-1927703194.html

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россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф, вооруженные силы украины