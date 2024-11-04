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В России объявили в розыск редактора издания DOXA* Манжуру - РИА Новости, 04.11.2024
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19:23 04.11.2024 (обновлено: 19:26 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/rozysk-1981827021.html
В России объявили в розыск редактора издания DOXA* Манжуру
В России объявили в розыск редактора издания DOXA* Манжуру - РИА Новости, 04.11.2024
В России объявили в розыск редактора издания DOXA* Манжуру
Редактора издания DOXA*, признанного нежелательной организацией на территории РФ, Дарью Манжуру объявили в розыск, следует из базы розыска МВД РФ. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:23
2024-11-04T19:26
россия
генеральная прокуратура рф
госдума рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Редактора издания DOXA*, признанного нежелательной организацией на территории РФ, Дарью Манжуру объявили в розыск, следует из базы розыска МВД РФ."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы.В январе Генпрокуратура признала издание DOXA* нежелательной организацией на территории РФ по просьбе комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ. По славам, главы комиссии Василия Пискарева, DOXA* занимается обучением диверсионной деятельности на территории РФ, в ресурсах издания были инструкции по совершению "поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов".*СМИ, внесенные в список террористов и экстремистов
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россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф, вооруженные силы украины
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
В России объявили в розыск редактора издания DOXA* Манжуру

МВД объявило в розыск редактора издания DOXA Дарью Манжуру

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Редактора издания DOXA*, признанного нежелательной организацией на территории РФ, Дарью Манжуру объявили в розыск, следует из базы розыска МВД РФ.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы.
В январе Генпрокуратура признала издание DOXA* нежелательной организацией на территории РФ по просьбе комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ. По славам, главы комиссии Василия Пискарева, DOXA* занимается обучением диверсионной деятельности на территории РФ, в ресурсах издания были инструкции по совершению "поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов".
*СМИ, внесенные в список террористов и экстремистов
Мария Меньшикова - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
МВД объявило в розыск редактора издания DOXA* Марию Меньшикову
16 февраля, 04:12
 
РоссияГенеральная прокуратура РФГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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