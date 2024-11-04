https://ria.ru/20241104/rossiya-1981810475.html

Гендиректор центра "Россия" показала экспозицию Кириенко и Эрнсту

Гендиректор центра "Россия" показала экспозицию Кириенко и Эрнсту - РИА Новости, 04.11.2024

Гендиректор центра "Россия" показала экспозицию Кириенко и Эрнсту

Генеральный директор национального центра "Россия" Наталья Виртуозова показала открывшуюся в Москве экспозицию центра первому заместителю администрации... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T16:42

2024-11-04T16:42

2024-11-04T16:42

россия

москва

владимирская область

сергей кириенко

константин эрнст

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Генеральный директор национального центра "Россия" Наталья Виртуозова показала открывшуюся в Москве экспозицию центра первому заместителю администрации президента РФ Сергею Кириенко и главе Первого канала Константину Эрнсту, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник Национальный центр "Россия" открылся в Москве симпозиумом "Создавая будущее". РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия. На симпозиум приехали представители 87 стран мира, среди которых фантасты, художники, инженеры, ученые, представители культуры, руководители лучших музеев. Кроме того, открытие национального центра посетили гендиректор Первого канала и первый заместитель администрации президента РФ. Виртуозова провела гостей по всей экспозиции, показала выставку "Наследие для будущего". "А вот это выполнение вашего поручения, мы все ваши поручения выполняем", - сказала она, демонстрируя Кириенко символ центра. Символом национального центра стал лев с барельефа Дмитриевского собора XII века Владимирской области. В июле президент России Владимир Путин распорядился создать национальный центр для сохранения наследия выставки "Россия" в целях демонстрации достижений укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи.

https://ria.ru/20240701/putin-1956719337.html

https://ria.ru/20240906/orgkomitet--1971086839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, владимирская область, сергей кириенко, константин эрнст, владимир путин, общество