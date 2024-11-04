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Гендиректор центра "Россия" показала экспозицию Кириенко и Эрнсту - РИА Новости, 04.11.2024
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16:42 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/rossiya-1981810475.html
Гендиректор центра "Россия" показала экспозицию Кириенко и Эрнсту
Гендиректор центра "Россия" показала экспозицию Кириенко и Эрнсту - РИА Новости, 04.11.2024
Гендиректор центра "Россия" показала экспозицию Кириенко и Эрнсту
Генеральный директор национального центра "Россия" Наталья Виртуозова показала открывшуюся в Москве экспозицию центра первому заместителю администрации... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:42
2024-11-04T16:42
россия
москва
владимирская область
сергей кириенко
константин эрнст
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Генеральный директор национального центра "Россия" Наталья Виртуозова показала открывшуюся в Москве экспозицию центра первому заместителю администрации президента РФ Сергею Кириенко и главе Первого канала Константину Эрнсту, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник Национальный центр "Россия" открылся в Москве симпозиумом "Создавая будущее". РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия. На симпозиум приехали представители 87 стран мира, среди которых фантасты, художники, инженеры, ученые, представители культуры, руководители лучших музеев. Кроме того, открытие национального центра посетили гендиректор Первого канала и первый заместитель администрации президента РФ. Виртуозова провела гостей по всей экспозиции, показала выставку "Наследие для будущего". "А вот это выполнение вашего поручения, мы все ваши поручения выполняем", - сказала она, демонстрируя Кириенко символ центра. Символом национального центра стал лев с барельефа Дмитриевского собора XII века Владимирской области. В июле президент России Владимир Путин распорядился создать национальный центр для сохранения наследия выставки "Россия" в целях демонстрации достижений укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи.
https://ria.ru/20240701/putin-1956719337.html
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россия, москва, владимирская область, сергей кириенко, константин эрнст, владимир путин, общество
Россия, Москва, Владимирская область, Сергей Кириенко, Константин Эрнст, Владимир Путин, Общество
Гендиректор центра "Россия" показала экспозицию Кириенко и Эрнсту

Гендиректор центра "Россия" Виртуозова показала экспозицию Кириенко и Эрнсту

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова
Генеральный директор Национального центра Россия Наталья Виртуозова - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Генеральный директор национального центра "Россия" Наталья Виртуозова показала открывшуюся в Москве экспозицию центра первому заместителю администрации президента РФ Сергею Кириенко и главе Первого канала Константину Эрнсту, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Национальный центр "Россия" открылся в Москве симпозиумом "Создавая будущее". РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Путин распорядился создать в Москве национальный центр "Россия"
1 июля, 18:37
На симпозиум приехали представители 87 стран мира, среди которых фантасты, художники, инженеры, ученые, представители культуры, руководители лучших музеев. Кроме того, открытие национального центра посетили гендиректор Первого канала и первый заместитель администрации президента РФ.
Виртуозова провела гостей по всей экспозиции, показала выставку "Наследие для будущего".
"А вот это выполнение вашего поручения, мы все ваши поручения выполняем", - сказала она, демонстрируя Кириенко символ центра.
Символом национального центра стал лев с барельефа Дмитриевского собора XII века Владимирской области.
В июле президент России Владимир Путин распорядился создать национальный центр для сохранения наследия выставки "Россия" в целях демонстрации достижений укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи.
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РоссияМоскваВладимирская областьСергей КириенкоКонстантин ЭрнстВладимир ПутинОбщество
 
 
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