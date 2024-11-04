Гендиректор центра "Россия" показала экспозицию Кириенко и Эрнсту
Гендиректор центра "Россия" Виртуозова показала экспозицию Кириенко и Эрнсту
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова
Генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Генеральный директор национального центра "Россия" Наталья Виртуозова показала открывшуюся в Москве экспозицию центра первому заместителю администрации президента РФ Сергею Кириенко и главе Первого канала Константину Эрнсту, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Национальный центр "Россия" открылся в Москве симпозиумом "Создавая будущее". РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
На симпозиум приехали представители 87 стран мира, среди которых фантасты, художники, инженеры, ученые, представители культуры, руководители лучших музеев. Кроме того, открытие национального центра посетили гендиректор Первого канала и первый заместитель администрации президента РФ.
Виртуозова провела гостей по всей экспозиции, показала выставку "Наследие для будущего".
"А вот это выполнение вашего поручения, мы все ваши поручения выполняем", - сказала она, демонстрируя Кириенко символ центра.
Символом национального центра стал лев с барельефа Дмитриевского собора XII века Владимирской области.
В июле президент России Владимир Путин распорядился создать национальный центр для сохранения наследия выставки "Россия" в целях демонстрации достижений укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи.
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