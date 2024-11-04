https://ria.ru/20241104/rossija-1981821666.html

Ковальчук назвал Россию самодостаточной частью цивилизации

Ковальчук назвал Россию самодостаточной частью цивилизации - РИА Новости, 04.11.2024

Ковальчук назвал Россию самодостаточной частью цивилизации

Россия самодостаточна с точки зрения ресурсов и технологий, она готова делиться ими и не собирается ни на кого нападать, но ей необходимо быть сильной, чтобы... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T18:38

2024-11-04T18:38

2024-11-04T18:38

технологии

россия

москва

михаил ковальчук

курчатовский институт

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия самодостаточна с точки зрения ресурсов и технологий, она готова делиться ими и не собирается ни на кого нападать, но ей необходимо быть сильной, чтобы никто не смог посягнуть на нее, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. По его словам, существующий мировой экономический уклад в свое время возник, чтобы обслуживать потребности стран "золотого миллиарда". "Но ресурсов мало. Мы с вами сегодня это хорошо видим: все, что в мире происходит, - это борьба за ресурсы", - сказал Ковальчук, выступая в Москве на международном симпозиуме "Создавая будущее". В этом смысле Россия самодостаточна, подчеркнул он. "У нас все есть. Есть технологии, есть ресурсы", - отметил Ковальчук. Из этого, по его словам, следуют два вывода. "Первое: мы должны быть сильными, чтобы никому в голову не пришло посягнуть на нас", - сказал Ковальчук. Он напомнил, что в конце октября в России прошла тренировка стратегических сил сдерживания. "А вторая важная вещь - вы сами понимаете, мы никогда ни на кого не будем нападать. Нам ничего не надо. Мы абсолютно самодостаточная часть цивилизации и готовы со всеми делиться, но надо договариваться", - подчеркнул Ковальчук. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, москва, михаил ковальчук, курчатовский институт