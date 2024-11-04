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Ковальчук назвал Россию самодостаточной частью цивилизации - РИА Новости, 04.11.2024
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18:38 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/rossija-1981821666.html
Ковальчук назвал Россию самодостаточной частью цивилизации
Ковальчук назвал Россию самодостаточной частью цивилизации - РИА Новости, 04.11.2024
Ковальчук назвал Россию самодостаточной частью цивилизации
Россия самодостаточна с точки зрения ресурсов и технологий, она готова делиться ими и не собирается ни на кого нападать, но ей необходимо быть сильной, чтобы... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:38
2024-11-04T18:38
технологии
россия
москва
михаил ковальчук
курчатовский институт
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия самодостаточна с точки зрения ресурсов и технологий, она готова делиться ими и не собирается ни на кого нападать, но ей необходимо быть сильной, чтобы никто не смог посягнуть на нее, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. По его словам, существующий мировой экономический уклад в свое время возник, чтобы обслуживать потребности стран "золотого миллиарда". "Но ресурсов мало. Мы с вами сегодня это хорошо видим: все, что в мире происходит, - это борьба за ресурсы", - сказал Ковальчук, выступая в Москве на международном симпозиуме "Создавая будущее". В этом смысле Россия самодостаточна, подчеркнул он. "У нас все есть. Есть технологии, есть ресурсы", - отметил Ковальчук. Из этого, по его словам, следуют два вывода. "Первое: мы должны быть сильными, чтобы никому в голову не пришло посягнуть на нас", - сказал Ковальчук. Он напомнил, что в конце октября в России прошла тренировка стратегических сил сдерживания. "А вторая важная вещь - вы сами понимаете, мы никогда ни на кого не будем нападать. Нам ничего не надо. Мы абсолютно самодостаточная часть цивилизации и готовы со всеми делиться, но надо договариваться", - подчеркнул Ковальчук. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
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технологии, россия, москва, михаил ковальчук, курчатовский институт
Технологии, Россия, Москва, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт
Ковальчук назвал Россию самодостаточной частью цивилизации

Ковальчук: Россия самодостаточна в ресурсах и не собирается ни на кого нападать

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия самодостаточна с точки зрения ресурсов и технологий, она готова делиться ими и не собирается ни на кого нападать, но ей необходимо быть сильной, чтобы никто не смог посягнуть на нее, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
По его словам, существующий мировой экономический уклад в свое время возник, чтобы обслуживать потребности стран "золотого миллиарда".
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"Но ресурсов мало. Мы с вами сегодня это хорошо видим: все, что в мире происходит, - это борьба за ресурсы", - сказал Ковальчук, выступая в Москве на международном симпозиуме "Создавая будущее".
В этом смысле Россия самодостаточна, подчеркнул он.
«
"У нас все есть. Есть технологии, есть ресурсы", - отметил Ковальчук.
Из этого, по его словам, следуют два вывода.
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"Первое: мы должны быть сильными, чтобы никому в голову не пришло посягнуть на нас", - сказал Ковальчук.
Он напомнил, что в конце октября в России прошла тренировка стратегических сил сдерживания.
«
"А вторая важная вещь - вы сами понимаете, мы никогда ни на кого не будем нападать. Нам ничего не надо. Мы абсолютно самодостаточная часть цивилизации и готовы со всеми делиться, но надо договариваться", - подчеркнул Ковальчук.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
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