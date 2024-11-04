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Экс-начальник пермской ИК-10 получил три года условно за растрату - РИА Новости, 04.11.2024
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15:31 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/rastrata-1981800220.html
Экс-начальник пермской ИК-10 получил три года условно за растрату
Экс-начальник пермской ИК-10 получил три года условно за растрату - РИА Новости, 04.11.2024
Экс-начальник пермской ИК-10 получил три года условно за растрату
Бывшему начальнику пермской ИК-10 за растрату имущества учреждения на сумму более 2 миллионов рублей суд назначил три года лишения свободы условно, сообщает... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T15:31
2024-11-04T15:31
происшествия
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ПЕРМЬ, 4 ноя - РИА Новости. Бывшему начальнику пермской ИК-10 за растрату имущества учреждения на сумму более 2 миллионов рублей суд назначил три года лишения свободы условно, сообщает региональное СУ СКР. По данным ведомства, в течение 2022 года начальник исправительного учреждения в Чусовском округе Пермского края с пособниками организовал безучетное производство изделий и пиломатериалов из древесины колонии. Позднее эти предметы передавались в качестве подарков неким лицам. В результате было растрачено имущество ИК на сумму более 2 миллионов рублей. На руководителя завели дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата). "Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, дело было рассмотрено в отдельном производстве, так как с фигурантом было подписано досудебное соглашение о сотрудничестве. Мужчина добровольно погасил часть ущерба - 450 тысяч рублей. Также следователи арестовали имущество осужденного на сумму более 800 тысяч рублей. Ранее осведомленный источник РИА Новости пояснял, что речь идет о бывшем руководителе ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю Константине Макидоне. Он занимал должность начальника колонии с января 2020 года до начала 2023 года.
https://ria.ru/20241017/sud--1978601833.html
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происшествия, пермский край, россия
Происшествия, Пермский край, Россия
Экс-начальник пермской ИК-10 получил три года условно за растрату

Экс-главе пермской ИК-10 дали три года условно за растрату имущества

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 4 ноя - РИА Новости. Бывшему начальнику пермской ИК-10 за растрату имущества учреждения на сумму более 2 миллионов рублей суд назначил три года лишения свободы условно, сообщает региональное СУ СКР.
По данным ведомства, в течение 2022 года начальник исправительного учреждения в Чусовском округе Пермского края с пособниками организовал безучетное производство изделий и пиломатериалов из древесины колонии. Позднее эти предметы передавались в качестве подарков неким лицам. В результате было растрачено имущество ИК на сумму более 2 миллионов рублей. На руководителя завели дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата).
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"Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, дело было рассмотрено в отдельном производстве, так как с фигурантом было подписано досудебное соглашение о сотрудничестве. Мужчина добровольно погасил часть ущерба - 450 тысяч рублей. Также следователи арестовали имущество осужденного на сумму более 800 тысяч рублей.
Ранее осведомленный источник РИА Новости пояснял, что речь идет о бывшем руководителе ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю Константине Макидоне. Он занимал должность начальника колонии с января 2020 года до начала 2023 года.
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