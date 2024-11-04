https://ria.ru/20241104/putin-1981840816.html

Путин призвал Первышова оправдать доверие жителей Тамбовской области

Путин призвал Первышова оправдать доверие жителей Тамбовской области - РИА Новости, 04.11.2024

Путин призвал Первышова оправдать доверие жителей Тамбовской области

Надо сделать все, чтобы оправдать доверие жителей Тамбовской области, погрузиться в проблемы региона, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T21:39

2024-11-04T21:39

2024-11-04T21:39

политика

тамбовская область

краснодар

россия

владимир путин

госдума рф

евгений первышов

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Надо сделать все, чтобы оправдать доверие жителей Тамбовской области, погрузиться в проблемы региона, заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветераном СВО, экс-мэром Краснодара Евгением Первышовым. На встрече президент предложил Первышову возглавить Тамбовскую область. "Нужно сделать всё для того, чтобы, если люди в конечном итоге окажут вам доверие, это доверие оправдать. Нужно погрузиться в проблемы региона. Там много вопросов, требующих решения. Причём незамедлительно. Надо работать постоянно над этим. Я очень на вас в этом смысле рассчитываю", - сказал Путин. Первышов - бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы, в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Является участником кадровой программы "Время героев".

https://ria.ru/20241104/gubernatory-1981836689.html

тамбовская область

краснодар

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, тамбовская область, краснодар, россия, владимир путин, госдума рф, евгений первышов