Путин призвал Первышова оправдать доверие жителей Тамбовской области
Путин призвал Первышова погрузиться в проблемы Тамбовской области
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, во время встрече в Москве
Президент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, во время встрече в Москве
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Надо сделать все, чтобы оправдать доверие жителей Тамбовской области, погрузиться в проблемы региона, заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветераном СВО, экс-мэром Краснодара Евгением Первышовым.
На встрече президент предложил Первышову возглавить Тамбовскую область.
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"Нужно сделать всё для того, чтобы, если люди в конечном итоге окажут вам доверие, это доверие оправдать. Нужно погрузиться в проблемы региона. Там много вопросов, требующих решения. Причём незамедлительно. Надо работать постоянно над этим. Я очень на вас в этом смысле рассчитываю", - сказал Путин.
Первышов - бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы, в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Является участником кадровой программы "Время героев".