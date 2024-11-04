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Путин призвал Первышова оправдать доверие жителей Тамбовской области - РИА Новости, 04.11.2024
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21:39 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/putin-1981840816.html
Путин призвал Первышова оправдать доверие жителей Тамбовской области
Путин призвал Первышова оправдать доверие жителей Тамбовской области - РИА Новости, 04.11.2024
Путин призвал Первышова оправдать доверие жителей Тамбовской области
Надо сделать все, чтобы оправдать доверие жителей Тамбовской области, погрузиться в проблемы региона, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T21:39
2024-11-04T21:39
политика
тамбовская область
краснодар
россия
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Надо сделать все, чтобы оправдать доверие жителей Тамбовской области, погрузиться в проблемы региона, заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветераном СВО, экс-мэром Краснодара Евгением Первышовым. На встрече президент предложил Первышову возглавить Тамбовскую область. "Нужно сделать всё для того, чтобы, если люди в конечном итоге окажут вам доверие, это доверие оправдать. Нужно погрузиться в проблемы региона. Там много вопросов, требующих решения. Причём незамедлительно. Надо работать постоянно над этим. Я очень на вас в этом смысле рассчитываю", - сказал Путин. Первышов - бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы, в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Является участником кадровой программы "Время героев".
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политика, тамбовская область, краснодар, россия, владимир путин, госдума рф, евгений первышов
Политика, Тамбовская область, Краснодар, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Евгений Первышов
Путин призвал Первышова оправдать доверие жителей Тамбовской области

Путин призвал Первышова погрузиться в проблемы Тамбовской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, во время встрече в Москве
Президент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, во время встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, во время встрече в Москве
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Надо сделать все, чтобы оправдать доверие жителей Тамбовской области, погрузиться в проблемы региона, заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветераном СВО, экс-мэром Краснодара Евгением Первышовым.
На встрече президент предложил Первышову возглавить Тамбовскую область.
«
"Нужно сделать всё для того, чтобы, если люди в конечном итоге окажут вам доверие, это доверие оправдать. Нужно погрузиться в проблемы региона. Там много вопросов, требующих решения. Причём незамедлительно. Надо работать постоянно над этим. Я очень на вас в этом смысле рассчитываю", - сказал Путин.
Первышов - бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы, в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Является участником кадровой программы "Время героев".
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Вчера, 21:04
 
ПолитикаТамбовская областьКраснодарРоссияВладимир ПутинГосдума РФЕвгений Первышов
 
 
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