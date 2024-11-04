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Значимость Ростовской области возросла многократно, заявил Путин - РИА Новости, 04.11.2024
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21:21 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/putin-1981838586.html
Значимость Ростовской области возросла многократно, заявил Путин
Значимость Ростовской области возросла многократно, заявил Путин - РИА Новости, 04.11.2024
Значимость Ростовской области возросла многократно, заявил Путин
Значимость Ростовской области возросла многократно, надо погрузиться в дела региона, сказал президент России Владимир Путин на встрече с Юрием Слюсарем. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T21:21
2024-11-04T21:21
ростовская область
россия
владимир путин
юрий слюсарь
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Значимость Ростовской области возросла многократно, надо погрузиться в дела региона, сказал президент России Владимир Путин на встрече с Юрием Слюсарем. Глава государства предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область. "Регион, действительно, вообще важный для России, для страны. Ну сегодня его значимость возросла многократно в силу тех обстоятельств, которые вы сейчас сами упомянули. Поэтому я вас прошу начать немедленно именно с этого, погрузиться в вопросы жизнедеятельности региона, вычислить самое главное, основное", - сказал Путин. Также президент назвал важным, чтобы люди видели искреннее желание властей Ростовской области менять жизнь к лучшему. "Но самое главное, чтобы люди увидели вашу энергию, желание работать на благо ростовчан, и поверили бы в это искреннее желание изменить ситуацию, менять всё к лучшему", - добавил Путин.
https://ria.ru/20241104/slyusar-1981836454.html
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ростовская область, россия, владимир путин, юрий слюсарь
Ростовская область, Россия, Владимир Путин, Юрий Слюсарь
Значимость Ростовской области возросла многократно, заявил Путин

Путин заявил, что значимость Ростовской области возросла многократно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Значимость Ростовской области возросла многократно, надо погрузиться в дела региона, сказал президент России Владимир Путин на встрече с Юрием Слюсарем.
Глава государства предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область.
"Регион, действительно, вообще важный для России, для страны. Ну сегодня его значимость возросла многократно в силу тех обстоятельств, которые вы сейчас сами упомянули. Поэтому я вас прошу начать немедленно именно с этого, погрузиться в вопросы жизнедеятельности региона, вычислить самое главное, основное", - сказал Путин.
Также президент назвал важным, чтобы люди видели искреннее желание властей Ростовской области менять жизнь к лучшему.
"Но самое главное, чтобы люди увидели вашу энергию, желание работать на благо ростовчан, и поверили бы в это искреннее желание изменить ситуацию, менять всё к лучшему", - добавил Путин.
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