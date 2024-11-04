https://ria.ru/20241104/putin-1981838586.html
Значимость Ростовской области возросла многократно, заявил Путин
Значимость Ростовской области возросла многократно, заявил Путин - РИА Новости, 04.11.2024
Значимость Ростовской области возросла многократно, заявил Путин
Значимость Ростовской области возросла многократно, надо погрузиться в дела региона, сказал президент России Владимир Путин на встрече с Юрием Слюсарем. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T21:21
2024-11-04T21:21
2024-11-04T21:21
ростовская область
россия
владимир путин
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c74de26407583d52b47c306925fcc3da.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Значимость Ростовской области возросла многократно, надо погрузиться в дела региона, сказал президент России Владимир Путин на встрече с Юрием Слюсарем. Глава государства предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область. "Регион, действительно, вообще важный для России, для страны. Ну сегодня его значимость возросла многократно в силу тех обстоятельств, которые вы сейчас сами упомянули. Поэтому я вас прошу начать немедленно именно с этого, погрузиться в вопросы жизнедеятельности региона, вычислить самое главное, основное", - сказал Путин. Также президент назвал важным, чтобы люди видели искреннее желание властей Ростовской области менять жизнь к лучшему. "Но самое главное, чтобы люди увидели вашу энергию, желание работать на благо ростовчан, и поверили бы в это искреннее желание изменить ситуацию, менять всё к лучшему", - добавил Путин.
https://ria.ru/20241104/slyusar-1981836454.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ccca0bad7fb27c9a67bff7df2fcde88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, россия, владимир путин, юрий слюсарь
Ростовская область, Россия, Владимир Путин, Юрий Слюсарь
Значимость Ростовской области возросла многократно, заявил Путин
Путин заявил, что значимость Ростовской области возросла многократно
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Значимость Ростовской области возросла многократно, надо погрузиться в дела региона, сказал президент России Владимир Путин на встрече с Юрием Слюсарем.
Глава государства предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область
.
"Регион, действительно, вообще важный для России, для страны. Ну сегодня его значимость возросла многократно в силу тех обстоятельств, которые вы сейчас сами упомянули. Поэтому я вас прошу начать немедленно именно с этого, погрузиться в вопросы жизнедеятельности региона, вычислить самое главное, основное", - сказал Путин.
Также президент назвал важным, чтобы люди видели искреннее желание властей Ростовской области менять жизнь к лучшему.
"Но самое главное, чтобы люди увидели вашу энергию, желание работать на благо ростовчан, и поверили бы в это искреннее желание изменить ситуацию, менять всё к лучшему", - добавил Путин.