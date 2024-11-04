https://ria.ru/20241104/putin-1981838304.html
Путин назвал героями всех, кто "за ленточкой"
Путин назвал героями всех, кто "за ленточкой" - РИА Новости, 04.11.2024
Путин назвал героями всех, кто "за ленточкой"
Президент России Владимир Путин заявил, что все те, кто принимает участие в СВО и работает "за ленточкой", по определению являются героями, отметив, что при... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T21:18
2024-11-04T21:18
2024-11-04T21:28
тамбовская область
россия
владимир путин
общество
евгений первышов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все те, кто принимает участие в СВО и работает "за ленточкой", по определению являются героями, отметив, что при этом для гражданской службы нужны специальные навыки. Путин встретился с участником программы "Время героев" Евгением Первышовым, предложил ему пост главы Тамбовской области. "Все, кто "за ленточку" заходит - уже герои. Люди рискуют жизнью, здоровьем. Самое собой разумеется, это правильно определение", - отметил Путин на встрече в Кремле. Вместе с тем, выполнять такие функции, которые вам предстоит исполнять, это, все-таки, требует особых знаний, навыков, склонности к тому, чтобы работать в гражданской сфере с такой степенью ответственности перед людьми", - добавил президент. После встречи на сайте Кремля был опубликован указ о назначении Первышова врио главы Тамбовской области.
https://ria.ru/20240312/kadry-1932567337.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, россия, владимир путин, общество, евгений первышов
Тамбовская область, Россия, Владимир Путин, Общество, Евгений Первышов
Путин назвал героями всех, кто "за ленточкой"
Путин: все кто "за ленточкой" — герои, но для гражданской службы нужны навыки
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все те, кто принимает участие в СВО и работает "за ленточкой", по определению являются героями, отметив, что при этом для гражданской службы нужны специальные навыки.
Путин встретился с участником программы "Время героев" Евгением Первышовым, предложил ему пост главы Тамбовской области
.
«
"Все, кто "за ленточку" заходит - уже герои. Люди рискуют жизнью, здоровьем. Самое собой разумеется, это правильно определение", - отметил Путин на встрече в Кремле.
Вместе с тем, выполнять такие функции, которые вам предстоит исполнять, это, все-таки, требует особых знаний, навыков, склонности к тому, чтобы работать в гражданской сфере с такой степенью ответственности перед людьми", - добавил президент.
После встречи на сайте Кремля был опубликован указ о назначении Первышова врио главы Тамбовской области.