https://ria.ru/20241104/putin-1981838304.html

Путин назвал героями всех, кто "за ленточкой"

Путин назвал героями всех, кто "за ленточкой" - РИА Новости, 04.11.2024

Путин назвал героями всех, кто "за ленточкой"

Президент России Владимир Путин заявил, что все те, кто принимает участие в СВО и работает "за ленточкой", по определению являются героями, отметив, что при... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T21:18

2024-11-04T21:18

2024-11-04T21:28

тамбовская область

россия

владимир путин

общество

евгений первышов

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все те, кто принимает участие в СВО и работает "за ленточкой", по определению являются героями, отметив, что при этом для гражданской службы нужны специальные навыки. Путин встретился с участником программы "Время героев" Евгением Первышовым, предложил ему пост главы Тамбовской области. "Все, кто "за ленточку" заходит - уже герои. Люди рискуют жизнью, здоровьем. Самое собой разумеется, это правильно определение", - отметил Путин на встрече в Кремле. Вместе с тем, выполнять такие функции, которые вам предстоит исполнять, это, все-таки, требует особых знаний, навыков, склонности к тому, чтобы работать в гражданской сфере с такой степенью ответственности перед людьми", - добавил президент. После встречи на сайте Кремля был опубликован указ о назначении Первышова врио главы Тамбовской области.

https://ria.ru/20240312/kadry-1932567337.html

тамбовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тамбовская область, россия, владимир путин, общество, евгений первышов