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Путин назвал героями всех, кто "за ленточкой" - РИА Новости, 04.11.2024
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21:18 04.11.2024 (обновлено: 21:28 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/putin-1981838304.html
Путин назвал героями всех, кто "за ленточкой"
Путин назвал героями всех, кто "за ленточкой" - РИА Новости, 04.11.2024
Путин назвал героями всех, кто "за ленточкой"
Президент России Владимир Путин заявил, что все те, кто принимает участие в СВО и работает "за ленточкой", по определению являются героями, отметив, что при... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T21:18
2024-11-04T21:28
тамбовская область
россия
владимир путин
общество
евгений первышов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все те, кто принимает участие в СВО и работает "за ленточкой", по определению являются героями, отметив, что при этом для гражданской службы нужны специальные навыки. Путин встретился с участником программы "Время героев" Евгением Первышовым, предложил ему пост главы Тамбовской области. "Все, кто "за ленточку" заходит - уже герои. Люди рискуют жизнью, здоровьем. Самое собой разумеется, это правильно определение", - отметил Путин на встрече в Кремле. Вместе с тем, выполнять такие функции, которые вам предстоит исполнять, это, все-таки, требует особых знаний, навыков, склонности к тому, чтобы работать в гражданской сфере с такой степенью ответственности перед людьми", - добавил президент. После встречи на сайте Кремля был опубликован указ о назначении Первышова врио главы Тамбовской области.
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тамбовская область, россия, владимир путин, общество, евгений первышов
Тамбовская область, Россия, Владимир Путин, Общество, Евгений Первышов
Путин назвал героями всех, кто "за ленточкой"

Путин: все кто "за ленточкой" — герои, но для гражданской службы нужны навыки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, во время встрече в Москве
Президент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, во время встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, во время встрече в Москве
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все те, кто принимает участие в СВО и работает "за ленточкой", по определению являются героями, отметив, что при этом для гражданской службы нужны специальные навыки.
Путин встретился с участником программы "Время героев" Евгением Первышовым, предложил ему пост главы Тамбовской области.
«
"Все, кто "за ленточку" заходит - уже герои. Люди рискуют жизнью, здоровьем. Самое собой разумеется, это правильно определение", - отметил Путин на встрече в Кремле.
Вместе с тем, выполнять такие функции, которые вам предстоит исполнять, это, все-таки, требует особых знаний, навыков, склонности к тому, чтобы работать в гражданской сфере с такой степенью ответственности перед людьми", - добавил президент.
После встречи на сайте Кремля был опубликован указ о назначении Первышова врио главы Тамбовской области.
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