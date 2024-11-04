https://ria.ru/20241104/putin-1981835635.html

Путин обсудил с Первышовым предложение возглавить Тамбовскую область

Путин обсудил с Первышовым предложение возглавить Тамбовскую область - РИА Новости, 04.11.2024

Путин обсудил с Первышовым предложение возглавить Тамбовскую область

президент РФ Владимир Путин обсудил с участником программы "Время героев" Евгением Первышовым предложение возглавить Тамбовскую область. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T20:56

2024-11-04T20:56

2024-11-04T21:34

политика

тамбовская область

россия

краснодар

владимир путин

госдума рф

евгений первышов

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. президент РФ Владимир Путин обсудил с участником программы "Время героев" Евгением Первышовым предложение возглавить Тамбовскую область. Глава государства в понедельник провел рабочую встречу с Первышовым. "Мы с вами планировали увидеться. Во всяком случае я, когда встречался с вами и вашими товарищами, сказал, что мы обязательно увидимся. Знаю, что с предложением вы знакомы. Как вы к нему относитесь?" - спросил Путин. Первышов ответил, что его действительно ознакомили с предложением, он согласится. В разговоре Первышов упомянул, что предложение касалось Тамбовской области. Первышов - бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы, в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Является участником кадровой программы "Время героев".

https://ria.ru/20241104/vybory-1981807794.html

тамбовская область

россия

краснодар

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Путин обсудил с Первышовым назначение его врио главы Тамбовской области В. Путин и Евгений Первышов - рабочая встреча в Кремле. Путин подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области 2024-11-04T20:56 true PT3M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, тамбовская область, россия, краснодар, владимир путин, госдума рф, евгений первышов