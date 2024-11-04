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Путин обсудил с Первышовым предложение возглавить Тамбовскую область - РИА Новости, 04.11.2024
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20:56 04.11.2024 (обновлено: 21:34 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/putin-1981835635.html
Путин обсудил с Первышовым предложение возглавить Тамбовскую область
Путин обсудил с Первышовым предложение возглавить Тамбовскую область - РИА Новости, 04.11.2024
Путин обсудил с Первышовым предложение возглавить Тамбовскую область
президент РФ Владимир Путин обсудил с участником программы "Время героев" Евгением Первышовым предложение возглавить Тамбовскую область. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:56
2024-11-04T21:34
политика
тамбовская область
россия
краснодар
владимир путин
госдума рф
евгений первышов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. президент РФ Владимир Путин обсудил с участником программы "Время героев" Евгением Первышовым предложение возглавить Тамбовскую область. Глава государства в понедельник провел рабочую встречу с Первышовым. "Мы с вами планировали увидеться. Во всяком случае я, когда встречался с вами и вашими товарищами, сказал, что мы обязательно увидимся. Знаю, что с предложением вы знакомы. Как вы к нему относитесь?" - спросил Путин. Первышов ответил, что его действительно ознакомили с предложением, он согласится. В разговоре Первышов упомянул, что предложение касалось Тамбовской области. Первышов - бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы, в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Является участником кадровой программы "Время героев".
https://ria.ru/20241104/vybory-1981807794.html
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Путин обсудил с Первышовым назначение его врио главы Тамбовской области
В. Путин и Евгений Первышов - рабочая встреча в Кремле. Путин подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области
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политика, тамбовская область, россия, краснодар, владимир путин, госдума рф, евгений первышов
Политика, Тамбовская область, Россия, Краснодар, Владимир Путин, Госдума РФ, Евгений Первышов
Путин обсудил с Первышовым предложение возглавить Тамбовскую область

Путин провел рабочую встречу с экс-мэром Краснодара Евгением Первышовым

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. президент РФ Владимир Путин обсудил с участником программы "Время героев" Евгением Первышовым предложение возглавить Тамбовскую область.
Глава государства в понедельник провел рабочую встречу с Первышовым.
«
"Мы с вами планировали увидеться. Во всяком случае я, когда встречался с вами и вашими товарищами, сказал, что мы обязательно увидимся. Знаю, что с предложением вы знакомы. Как вы к нему относитесь?" - спросил Путин.
Первышов ответил, что его действительно ознакомили с предложением, он согласится. В разговоре Первышов упомянул, что предложение касалось Тамбовской области.
Первышов - бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы, в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Является участником кадровой программы "Время героев".
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ПолитикаТамбовская областьРоссияКраснодарВладимир ПутинГосдума РФЕвгений Первышов
 
 
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