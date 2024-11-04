https://ria.ru/20241104/putin-1981833583.html
Путин встретился с участником "Времени героев" Первышовым
Путин встретился с участником "Времени героев" Первышовым - РИА Новости, 04.11.2024
Путин встретился с участником "Времени героев" Первышовым
Президент России Владимир Путин встретился с участником "Времени героев" Евгением Первышовым, которого СМИ называли в числе кандидатов на пост главы Тамбовской... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:44
2024-11-04T20:44
2024-11-04T21:28
владимир путин
тамбовская область
программа "время героев"
россия
краснодар
евгений первышов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с участником "Времени героев" Евгением Первышовым, которого СМИ называли в числе кандидатов на пост главы Тамбовской области.В июне на встрече с участниками программы "Время героев" Путин пообещал сделать предложение бывшему мэру Краснодара Первышову, ушедшему добровольцем на СВО в 2022 году.
https://ria.ru/20241104/vybory-1981807794.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, тамбовская область, программа "время героев", россия, краснодар, евгений первышов
Владимир Путин, Тамбовская область, Программа "Время героев", Россия, Краснодар, Евгений Первышов
Путин встретился с участником "Времени героев" Первышовым
Путин встретился с участником "Времени героев", экс-мэром Краснодара Первышовым