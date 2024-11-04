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Путин встретился с участником "Времени героев" Первышовым - РИА Новости, 04.11.2024
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20:44 04.11.2024 (обновлено: 21:28 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/putin-1981833583.html
Путин встретился с участником "Времени героев" Первышовым
Путин встретился с участником "Времени героев" Первышовым - РИА Новости, 04.11.2024
Путин встретился с участником "Времени героев" Первышовым
Президент России Владимир Путин встретился с участником "Времени героев" Евгением Первышовым, которого СМИ называли в числе кандидатов на пост главы Тамбовской... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:44
2024-11-04T21:28
владимир путин
тамбовская область
программа "время героев"
россия
краснодар
евгений первышов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с участником "Времени героев" Евгением Первышовым, которого СМИ называли в числе кандидатов на пост главы Тамбовской области.В июне на встрече с участниками программы "Время героев" Путин пообещал сделать предложение бывшему мэру Краснодара Первышову, ушедшему добровольцем на СВО в 2022 году.
https://ria.ru/20241104/vybory-1981807794.html
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владимир путин, тамбовская область, программа "время героев", россия, краснодар, евгений первышов
Владимир Путин, Тамбовская область, Программа "Время героев", Россия, Краснодар, Евгений Первышов
Путин встретился с участником "Времени героев" Первышовым

Путин встретился с участником "Времени героев", экс-мэром Краснодара Первышовым

© Фото : Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы КраснодараЕвгений Первышов
Евгений Первышов - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
Евгений Первышов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с участником "Времени героев" Евгением Первышовым, которого СМИ называли в числе кандидатов на пост главы Тамбовской области.
В июне на встрече с участниками программы "Время героев" Путин пообещал сделать предложение бывшему мэру Краснодара Первышову, ушедшему добровольцем на СВО в 2022 году.
Здание администрации Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Выборы главы Тамбовской области пройдут в сентябре 2025 года
Вчера, 16:14
 
Владимир ПутинТамбовская областьПрограмма "Время героев"РоссияКраснодарЕвгений Первышов
 
 
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