https://ria.ru/20241104/putin-1981833583.html

Путин встретился с участником "Времени героев" Первышовым

Путин встретился с участником "Времени героев" Первышовым - РИА Новости, 04.11.2024

Путин встретился с участником "Времени героев" Первышовым

Президент России Владимир Путин встретился с участником "Времени героев" Евгением Первышовым, которого СМИ называли в числе кандидатов на пост главы Тамбовской... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T20:44

2024-11-04T20:44

2024-11-04T21:28

владимир путин

тамбовская область

программа "время героев"

россия

краснодар

евгений первышов

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с участником "Времени героев" Евгением Первышовым, которого СМИ называли в числе кандидатов на пост главы Тамбовской области.В июне на встрече с участниками программы "Время героев" Путин пообещал сделать предложение бывшему мэру Краснодара Первышову, ушедшему добровольцем на СВО в 2022 году.

https://ria.ru/20241104/vybory-1981807794.html

тамбовская область

россия

краснодар

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, тамбовская область, программа "время героев", россия, краснодар, евгений первышов