https://ria.ru/20241104/putin-1981777236.html

Путин направил приветствие участникам симпозиума "Создавая будущее"

Путин направил приветствие участникам симпозиума "Создавая будущее" - РИА Новости, 04.11.2024

Путин направил приветствие участникам симпозиума "Создавая будущее"

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного симпозиума "Создавая будущее", соответствующая телеграмма... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T11:45

2024-11-04T11:45

2024-11-04T11:45

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного симпозиума "Создавая будущее", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на Международном симпозиуме "Создавая будущее" – первого крупного мероприятия Национального центра "Россия". Для серьёзного, обстоятельного разговора о перспективных, стратегических планах, о том, каким мы видим наше будущее, форум объединил на своей площадке представителей разных профессий, возрастов, поколений – литераторов и философов, учёных и деятелей культуры, молодёжь. Убеждён, что, несмотря на текущие вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, надо ставить перед собой задачи, опережающие время, намечать новые направления прорыва, стремиться заглянуть за горизонт завтрашнего дня", - говорится в телеграмме. Президент также подчеркнул, что свое будущее каждый человек должен определять сам, на основе суверенного мировоззрения, национальной культуры, неустанного творческого поиска, твёрдой приверженности неоспоримым нравственным, патриотическим идеалам и ценностям и тогда самые смелые мечты обязательно исполнятся. "Наш народ на протяжении тысячелетней истории не раз это доказывал. Созидал великую державу, открыл человечеству дорогу к звёздам, обеспечил лидерство страны в использовании мирного атома, совершил грандиозные научные, географические открытия. И мы, и грядущие поколения должны быть достойны своих отцов, дедов и прадедов. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - добавил Путин. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

https://ria.ru/20241104/simpozium-1981770355.html

https://ria.ru/20240725/putin-1962033036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин