https://ria.ru/20241104/pushkin-1981605438.html

Опубликована электронная антология произведений Пушкина на 92 языках

Опубликована электронная антология произведений Пушкина на 92 языках - РИА Новости, 04.11.2024

Опубликована электронная антология произведений Пушкина на 92 языках

Ко Дню народного единства в рамках фестиваля "Наш Пушкин. 225" опубликована антология переводов произведений Александра Пушкина на языки народов России,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T10:00

2024-11-04T10:00

2024-11-04T10:00

россия

александр пушкин

интернет

день народного единства

литература

фестивали

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ко Дню народного единства в рамках фестиваля "Наш Пушкин. 225" опубликована антология переводов произведений Александра Пушкина на языки народов России, сообщают организаторы фестиваля.Проект "Страна поэта" объединил представителей разных национальностей, благодаря которым впервые собрана большая электронная антология переводов разных произведений классика на родные языки и впервые сделан перевод стихов на три национальных языка."Творчество Пушкина, несомненно, является символом единства россиян. Его стихи, повести и сказки нашли отклик в сердцах народов нашей большой страны, людей различных вероисповеданий, возрастов, обычаев. Прочтение произведений классика на разных языках еще раз напоминает об уникальности национального состава России. Уверен, что проект внесет вклад в сохранение и развитие этнокультурного достояния страны", –– отметил поэт, президент фестиваля "Наш Пушкин. 225" Александр Вулых.Участие в подготовке антологии приняли представители коренных народов России, поэты, писатели, переводчики, преподаватели. В результате опубликованы переводы различных произведений Пушкина на 92 национальных языка. По имеющимся в открытых источниках данным, впервые был сделан перевод стихов Пушкина на три языка: тубаларский, удинский, а также иванкинский и нарымский диалекты селькупского языка.Специально для проекта были подготовлены современные переводы произведений Пушкина на 29 языков народов России.Одной из задач "Страны поэта" стало привлечение внимания молодежи к творчеству Пушкина и к вопросу сохранения родных языков. В рамках проекта заслуженными артистами республик, представителями коренных малых народов, преподавателями и хранителями языков были подготовлены видеоролики с прочтением стихов на разных языках.Фестиваль "Наш Пушкин. 225" учрежден в честь празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Он стартовал в день рождения классика 6 июня 2024 года на Красной площади и объединил два масштабных проекта –– "Литературная дуэль" и "Страна поэта".

https://ria.ru/20241031/pushkinvystavka-1981158743.html

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россия, александр пушкин, интернет, день народного единства, литература, фестивали