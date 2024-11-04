https://ria.ru/20241104/promproizvodstvo-1981729748.html
Ликсутов: в Москве объем промпроизводства вырос на 14,2 процента
Ликсутов: в Москве объем промпроизводства вырос на 14,2 процента - РИА Новости, 04.11.2024
Ликсутов: в Москве объем промпроизводства вырос на 14,2 процента
За январь - сентябрь 2024 года городские предприятия увеличили объем производства на 14,2% и нарастили отгрузку на 10,7%, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:13
2024-11-04T14:13
2024-11-04T14:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. За январь - сентябрь 2024 года городские предприятия увеличили объем производства на 14,2% и нарастили отгрузку на 10,7%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он уточнил, что устойчивое развитие стало следствием системной поддержки, которую власти Москвы оказывают промышленному сектору."Столичные производители продолжают удовлетворять растущие потребности рынка и выпускать продукцию, которая востребована не только внутри московской агломерации, но и во всех регионах страны. Это подтверждает устойчивый рост отгрузки — по итогам 9 месяцев 2024 года промышленники поставили заказчикам товаров более чем на 8,2 триллиона рублей — на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2023-го", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра уточнил, что благодаря последовательной индустриальной политике и системной поддержке предприятий, которую город оказывает по поручению мэра Сергея Собянина, отмечается стабильный рост индекса промпроизводства. По итогам трех кварталов 2024 года он увеличился на 14,2% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.Отмечается, что в Москве особенно заметно выросло производство потребительских товаров. Предприятия нарастили выпуск продуктов питания, одежды и обуви, моющих и косметических средств, а также прочих изделий.Обрабатывающая промышленность — движущая сила городской экономики и важнейшая составляющая стратегического развития региона. Ее возможности зависят от качественного управления и инвестиционного климата. На сегодняшний день предприятиям доступны различные инструменты поддержки. С их помощью они могут найти площадку для размещения производства и развернуть его в ускоренном порядке, привлечь дополнительные инвестиции, закупить оборудование, выйти на экспортные рынки и успешно развиваться."По итогам трех кварталов 2024 года отрасль обрабатывающей промышленности продемонстрировала 15-процентный рост, что в очередной раз подтверждает эффективность столичных мер поддержки. Для сохранения и укрепления передовых позиций города мы продолжим развивать текущие инструменты и при необходимости создавать новые. В частности, планируем масштабировать практику межотраслевых промышленных кластеров. Сегодня на базе особой экономической зоны “Технополис Москва” действует 4 объединения: фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения, фармацевтики и беспилотных авиасистем. Еще два —пищевое и строительное — находятся на стадии формирования. Рассчитываем, что в 2030 году в Москве будет организовано уже 13 межотраслевых кластеров, которые обеспечат рабочими местами 100 тысяч человек", — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Кроме того, кластеризация позволяет предприятиям-участникам эффективно сотрудничать между собой, обмениваться опытом и технологиями, а также снижать издержки производств и наращивать конкурентоспособность отечественной промышленности. Объединения привлекают инвестиции и создают рабочие места, что ведет к росту экономической активности, развитию инноваций и внедрению новых решений.Москва является городом с развитым производством. На сегодняшний день в городе действует свыше 4,5 тысячи фабрик и заводов, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Они производят различные товары и активно внедряют инновации. Каждый год в городе открывают до 150 технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые создают дополнительные рабочие места.Ранее Ликсутов сообщил, что инвестор локализует в Москве швейное производство и в течение 6 лет будет оказывать услуги по изготовлению текстильной и раздаточной продукции для городских мероприятий в рамках долгосрочного договора со встречными инвестиционными обязательствами.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. За январь - сентябрь 2024 года городские предприятия увеличили объем производства на 14,2% и нарастили отгрузку на 10,7%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он уточнил, что устойчивое развитие стало следствием системной поддержки, которую власти Москвы оказывают промышленному сектору.
"Столичные производители продолжают удовлетворять растущие потребности рынка и выпускать продукцию, которая востребована не только внутри московской агломерации, но и во всех регионах страны. Это подтверждает устойчивый рост отгрузки — по итогам 9 месяцев 2024 года промышленники поставили заказчикам товаров более чем на 8,2 триллиона рублей — на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2023-го", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Заместитель мэра уточнил, что благодаря последовательной индустриальной политике и системной поддержке предприятий, которую город оказывает по поручению мэра Сергея Собянина, отмечается стабильный рост индекса промпроизводства. По итогам трех кварталов 2024 года он увеличился на 14,2% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.
Отмечается, что в Москве особенно заметно выросло производство потребительских товаров. Предприятия нарастили выпуск продуктов питания, одежды и обуви, моющих и косметических средств, а также прочих изделий.
Обрабатывающая промышленность — движущая сила городской экономики и важнейшая составляющая стратегического развития региона. Ее возможности зависят от качественного управления и инвестиционного климата. На сегодняшний день предприятиям доступны различные инструменты поддержки. С их помощью они могут найти площадку для размещения производства и развернуть его в ускоренном порядке, привлечь дополнительные инвестиции, закупить оборудование, выйти на экспортные рынки и успешно развиваться.
"По итогам трех кварталов 2024 года отрасль обрабатывающей промышленности продемонстрировала 15-процентный рост, что в очередной раз подтверждает эффективность столичных мер поддержки. Для сохранения и укрепления передовых позиций города мы продолжим развивать текущие инструменты и при необходимости создавать новые. В частности, планируем масштабировать практику межотраслевых промышленных кластеров. Сегодня на базе особой экономической зоны “Технополис Москва” действует 4 объединения: фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения, фармацевтики и беспилотных авиасистем. Еще два —пищевое и строительное — находятся на стадии формирования. Рассчитываем, что в 2030 году в Москве будет организовано уже 13 межотраслевых кластеров, которые обеспечат рабочими местами 100 тысяч человек",
— сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Кроме того, кластеризация позволяет предприятиям-участникам эффективно сотрудничать между собой, обмениваться опытом и технологиями, а также снижать издержки производств и наращивать конкурентоспособность отечественной промышленности. Объединения привлекают инвестиции и создают рабочие места, что ведет к росту экономической активности, развитию инноваций и внедрению новых решений.
Москва является городом с развитым производством. На сегодняшний день в городе действует свыше 4,5 тысячи фабрик и заводов, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Они производят различные товары и активно внедряют инновации. Каждый год в городе открывают до 150 технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые создают дополнительные рабочие места.
Ранее Ликсутов сообщил, что инвестор локализует в Москве швейное производство и в течение 6 лет будет оказывать услуги по изготовлению текстильной и раздаточной продукции для городских мероприятий в рамках долгосрочного договора со встречными инвестиционными обязательствами.