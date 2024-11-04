https://ria.ru/20241104/priznanie-1981755747.html
Экс-снайпер ВСУ сделал шокирующе признание в прямом эфире
Экс-снайпер ВСУ сделал шокирующе признание в прямом эфире - РИА Новости, 04.11.2024
Экс-снайпер ВСУ сделал шокирующе признание в прямом эфире
Украинская армия никоим образом не соответствует стандартам НАТО, а вся внутренняя структура представляет собой хаос, который невозможно сравнивать с войсками... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T06:43
2024-11-04T06:43
2024-11-04T11:34
украина
москва
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 ноя — РИА НОВОСТИ. Украинская армия никоим образом не соответствует стандартам НАТО, а вся внутренняя структура представляет собой хаос, который невозможно сравнивать с войсками НАТО, заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский в эфире телеканала "Новости.LIVE"."Нас поделили на батальоны и бригады и поменяли звания — это единственная реформа, которая произошла в нашей армии <…>, которая держится на духе воюющих людей", — возмутился он, отвечая на утверждение ведущей о том, что украинская армия не только соответствует, но даже превосходит стандарты НАТО.Он пожаловался, что общая организация, оснащение и взаимодействие с командным составом находятся в ужасном состоянии, что не позволяет эффективно действовать в оперативной обстановке."Те, кто был на фронте — с первых дней и сейчас, — они могут подтвердить, что как был хаос, так и остается", — посетовал он.Сравнив методы подготовки военнослужащих войск НАТО и украинских боевиков, несмотря на возражения ведущей, он раскритиковал саму идею о том, что ВСУ и силы Североатлантического альянса могут находиться на одном уровне.По мнению Прошинского, украинские военные не могут себе позволить иметь такую же подготовку, какую получают военные НАТО, из-за недостаточного финансирования и дефицита ресурсов, которые армия не предоставляет."Если мы будем каждую военную специальность вот так вот рассматривать — достаточно глубоко и по нюансам — мы поймем, что, к сожалению, до сих пор у нас ничего общего нет (с войсками НАТО. — Прим. ред.)", — высказался он.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.В августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.
https://ria.ru/20241031/ssha-1981207079.html
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украина, москва, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
Украина, Москва, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
Экс-снайпер ВСУ сделал шокирующе признание в прямом эфире
Экс-снайпер ВСУ: украинская армия не может соответствовать стандартам НАТО
МОСКВА, 4 ноя — РИА НОВОСТИ. Украинская армия никоим образом не соответствует стандартам НАТО, а вся внутренняя структура представляет собой хаос, который невозможно сравнивать с войсками НАТО, заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский в эфире телеканала "Новости.LIVE".
«
"Нас поделили на батальоны и бригады и поменяли звания — это единственная реформа, которая произошла в нашей армии <…>, которая держится на духе воюющих людей", — возмутился он, отвечая на утверждение ведущей о том, что украинская армия не только соответствует, но даже превосходит стандарты НАТО.
Он пожаловался, что общая организация, оснащение и взаимодействие с командным составом находятся в ужасном состоянии, что не позволяет эффективно действовать в оперативной обстановке.
"Те, кто был на фронте — с первых дней и сейчас, — они могут подтвердить, что как был хаос, так и остается", — посетовал он.
Сравнив методы подготовки военнослужащих войск НАТО и украинских боевиков, несмотря на возражения ведущей, он раскритиковал саму идею о том, что ВСУ и силы Североатлантического альянса могут находиться на одном уровне.
По мнению Прошинского, украинские военные не могут себе позволить иметь такую же подготовку, какую получают военные НАТО, из-за недостаточного финансирования и дефицита ресурсов, которые армия не предоставляет.
"Если мы будем каждую военную специальность вот так вот рассматривать — достаточно глубоко и по нюансам — мы поймем, что, к сожалению, до сих пор у нас ничего общего нет (с войсками НАТО. — Прим. ред.)", — высказался он.
На Украине
с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
В августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.