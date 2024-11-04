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Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве локализовали - РИА Новости, 04.11.2024
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15:36 04.11.2024 (обновлено: 15:47 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/pozhar-1981801236.html
Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве локализовали
Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве локализовали - РИА Новости, 04.11.2024
Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве локализовали
Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве ликвидирован на площади 80 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T15:36
2024-11-04T15:47
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве ликвидирован на площади 80 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало, что в жилом доме на Тверском бульваре в Москве горит чердак на площади 80 квадратных метров, из здания эвакуировались 14 человек."Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Москве на 80 "квадратах", - говорится в Telegram-канале МЧС РФ.Спустя пять минут ведомство объявило о ликвидации возгорания.
https://ria.ru/20241104/pozhar-1981794742.html
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве локализовали

Сотрудники МЧС локализовали пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве

© МЧС России/TelegramТушение пожара на Тверском бульваре в Москве
Тушение пожара на Тверском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на Тверском бульваре в Москве
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве ликвидирован на площади 80 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.
Ранее ведомство сообщало, что в жилом доме на Тверском бульваре в Москве горит чердак на площади 80 квадратных метров, из здания эвакуировались 14 человек.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Москве на 80 "квадратах", - говорится в Telegram-канале МЧС РФ.
Спустя пять минут ведомство объявило о ликвидации возгорания.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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