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Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве локализовали
Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве локализовали - РИА Новости, 04.11.2024
Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве локализовали
Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве ликвидирован на площади 80 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T15:36
2024-11-04T15:36
2024-11-04T15:47
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве ликвидирован на площади 80 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало, что в жилом доме на Тверском бульваре в Москве горит чердак на площади 80 квадратных метров, из здания эвакуировались 14 человек."Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Москве на 80 "квадратах", - говорится в Telegram-канале МЧС РФ.Спустя пять минут ведомство объявило о ликвидации возгорания.
https://ria.ru/20241104/pozhar-1981794742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве локализовали
Сотрудники МЧС локализовали пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве