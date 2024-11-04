https://ria.ru/20241104/pozhar-1981801236.html

Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве локализовали

Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве локализовали - РИА Новости, 04.11.2024

Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве локализовали

Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве ликвидирован на площади 80 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T15:36

2024-11-04T15:36

2024-11-04T15:47

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве ликвидирован на площади 80 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало, что в жилом доме на Тверском бульваре в Москве горит чердак на площади 80 квадратных метров, из здания эвакуировались 14 человек."Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Москве на 80 "квадратах", - говорится в Telegram-канале МЧС РФ.Спустя пять минут ведомство объявило о ликвидации возгорания.

https://ria.ru/20241104/pozhar-1981794742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)