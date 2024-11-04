https://ria.ru/20241104/pozhar-1981796365.html
Из горящего здания на Тверском бульваре в Москве эвакуировали 14 человек
Из горящего здания на Тверском бульваре в Москве эвакуировали 14 человек - РИА Новости, 04.11.2024
Из горящего здания на Тверском бульваре в Москве эвакуировали 14 человек
Чердак горит в жилом доме на Тверском бульваре в Москве на площади 80 квадратных метров, из здания эвакуировались 14 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:50
2024-11-04T14:50
2024-11-04T15:02
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Чердак горит в жилом доме на Тверском бульваре в Москве на площади 80 квадратных метров, из здания эвакуировались 14 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар в жилом доме. На Тверском бульваре горит чердак на 80 квадратах. Из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241103/berlin-1981683513.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из горящего здания на Тверском бульваре в Москве эвакуировали 14 человек
Из здания на Тверском бульваре в Москве, где горит чердак, вывели 14 человек