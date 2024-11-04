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Из горящего здания на Тверском бульваре в Москве эвакуировали 14 человек - РИА Новости, 04.11.2024
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14:50 04.11.2024 (обновлено: 15:02 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/pozhar-1981796365.html
Из горящего здания на Тверском бульваре в Москве эвакуировали 14 человек
Из горящего здания на Тверском бульваре в Москве эвакуировали 14 человек - РИА Новости, 04.11.2024
Из горящего здания на Тверском бульваре в Москве эвакуировали 14 человек
Чердак горит в жилом доме на Тверском бульваре в Москве на площади 80 квадратных метров, из здания эвакуировались 14 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:50
2024-11-04T15:02
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Чердак горит в жилом доме на Тверском бульваре в Москве на площади 80 квадратных метров, из здания эвакуировались 14 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар в жилом доме. На Тверском бульваре горит чердак на 80 квадратах. Из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из горящего здания на Тверском бульваре в Москве эвакуировали 14 человек

Из здания на Тверском бульваре в Москве, где горит чердак, вывели 14 человек

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Чердак горит в жилом доме на Тверском бульваре в Москве на площади 80 квадратных метров, из здания эвакуировались 14 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
Москве сотрудники МЧС России тушат пожар в жилом доме. На Тверском бульваре горит чердак на 80 квадратах. Из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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