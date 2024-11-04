https://ria.ru/20241104/pozhar-1981796365.html

Из горящего здания на Тверском бульваре в Москве эвакуировали 14 человек

Из горящего здания на Тверском бульваре в Москве эвакуировали 14 человек - РИА Новости, 04.11.2024

Из горящего здания на Тверском бульваре в Москве эвакуировали 14 человек

Чердак горит в жилом доме на Тверском бульваре в Москве на площади 80 квадратных метров, из здания эвакуировались 14 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:50

2024-11-04T14:50

2024-11-04T15:02

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Чердак горит в жилом доме на Тверском бульваре в Москве на площади 80 квадратных метров, из здания эвакуировались 14 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар в жилом доме. На Тверском бульваре горит чердак на 80 квадратах. Из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241103/berlin-1981683513.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)