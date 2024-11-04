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Движение по Тверскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара - РИА Новости, 04.11.2024
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14:32 04.11.2024 (обновлено: 14:40 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/pozhar-1981794742.html
Движение по Тверскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара
Движение по Тверскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара - РИА Новости, 04.11.2024
Движение по Тверскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара
Движение по Тверскому бульвару в районе дома №9 в Москве частично перекрыто из-за пожара, в сторону станции метро "Арбатская" оно осуществляется по одному ряду, РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:32
2024-11-04T14:40
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Движение по Тверскому бульвару в районе дома №9 в Москве частично перекрыто из-за пожара, в сторону станции метро "Арбатская" оно осуществляется по одному ряду, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее СМИ сообщали о пожаре на Тверском бульваре в доме №9."Из-за пожара в чердачном помещении жилого дома по адресу Тверской бульвар, дом 9 движение транспорта в сторону метро "Арбатская" доступно по одному ряду. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Движение по Тверскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара

Движение по Тверскому бульвару у дома №9 в Москве ограничено из-за пожара

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Движение по Тверскому бульвару в районе дома №9 в Москве частично перекрыто из-за пожара, в сторону станции метро "Арбатская" оно осуществляется по одному ряду, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее СМИ сообщали о пожаре на Тверском бульваре в доме №9.
"Из-за пожара в чердачном помещении жилого дома по адресу Тверской бульвар, дом 9 движение транспорта в сторону метро "Арбатская" доступно по одному ряду. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства.
Место пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области. 3 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Ростовской области при пожаре погибли мужчина и два ребенка
3 ноября, 11:19
 
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