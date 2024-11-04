https://ria.ru/20241104/pozhar-1981794742.html

Движение по Тверскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара

Движение по Тверскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара - РИА Новости, 04.11.2024

Движение по Тверскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара

Движение по Тверскому бульвару в районе дома №9 в Москве частично перекрыто из-за пожара, в сторону станции метро "Арбатская" оно осуществляется по одному ряду, РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:32

2024-11-04T14:32

2024-11-04T14:40

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Движение по Тверскому бульвару в районе дома №9 в Москве частично перекрыто из-за пожара, в сторону станции метро "Арбатская" оно осуществляется по одному ряду, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее СМИ сообщали о пожаре на Тверском бульваре в доме №9."Из-за пожара в чердачном помещении жилого дома по адресу Тверской бульвар, дом 9 движение транспорта в сторону метро "Арбатская" доступно по одному ряду. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241103/pozhar-1981669343.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва