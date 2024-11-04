Рейтинг@Mail.ru
Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:01 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/pozdravlenie-1981756260.html
Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024
Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, четыре века назад сплотивших народ, защитивших суверенитет страны и восстановивших законную власть, стал образцом для РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T07:01
2024-11-04T07:01
россия
кузьма минин (сухорукий)
алексей овчинин
роскосмос
дмитрий пожарский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752457921_0:174:2560:1614_1920x0_80_0_0_cb8ea52d66285e7e829f3f9f08f17ce4.jpg
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, четыре века назад сплотивших народ, защитивших суверенитет страны и восстановивших законную власть, стал образцом для всех россиян, заявили российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, направившие с борта МКС поздравление россиянам по случаю Дня народного единства. Космонавты напомнили о значении этого праздника для укрепления патриотизма и единства в стране. Этот день призван объединить всех, кто искренне любит свою Родину и уважает её историю, отметил Овчинин в видеоролике, опубликованном пресс-службой "Роскосмоса". Четыре столетия назад предки россиян смогли сплотиться под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, напомнил Вагнер. "Показав всему миру истинную силу нашего духа, изгнав врага, они защитили суверенитет страны и восстановили законную власть, благодаря чему российское государство вернуло самостоятельность и снова окрепло", – подчеркнул он. "Подвиг Минина, Пожарского и их соратников в 1612 году стал образцом искреннего патриотизма и любви к Отчизне, примером, на который равняются многие поколения наших соотечественников. Россию населяет множество народов, но все мы – граждане одной великой страны. В наших силах сделать всё необходимое для её процветания и успеха", - сказал Горбунов. По словам космонавтов, нынешний праздничный день призван объединить всех, кто искренне любит свою Родину и уважает ее историю.
https://ria.ru/20241104/identichnost-1981742862.html
https://ria.ru/20241103/kanonizatsiya-1981647770.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752457921_112:0:2388:1707_1920x0_80_0_0_b1daf9b48e2c4118ed5f5ba204552c46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кузьма минин (сухорукий), алексей овчинин, роскосмос, дмитрий пожарский, общество
Россия, Кузьма Минин (Сухорукий), Алексей Овчинин, Роскосмос, Дмитрий Пожарский, Общество
Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Космонавты на МКС назвали подвиг Минина и Пожарского образцом для всех россиян

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука"
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, четыре века назад сплотивших народ, защитивших суверенитет страны и восстановивших законную власть, стал образцом для всех россиян, заявили российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, направившие с борта МКС поздравление россиянам по случаю Дня народного единства.
Космонавты напомнили о значении этого праздника для укрепления патриотизма и единства в стране. Этот день призван объединить всех, кто искренне любит свою Родину и уважает её историю, отметил Овчинин в видеоролике, опубликованном пресс-службой "Роскосмоса".
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Матвиенко отметила окончательное формирование новой российской идентичности
Вчера, 00:22
Четыре столетия назад предки россиян смогли сплотиться под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, напомнил Вагнер. "Показав всему миру истинную силу нашего духа, изгнав врага, они защитили суверенитет страны и восстановили законную власть, благодаря чему российское государство вернуло самостоятельность и снова окрепло", – подчеркнул он.
"Подвиг Минина, Пожарского и их соратников в 1612 году стал образцом искреннего патриотизма и любви к Отчизне, примером, на который равняются многие поколения наших соотечественников. Россию населяет множество народов, но все мы – граждане одной великой страны. В наших силах сделать всё необходимое для её процветания и успеха", - сказал Горбунов.
По словам космонавтов, нынешний праздничный день призван объединить всех, кто искренне любит свою Родину и уважает ее историю.
Штурмовики Су-25 БМ над Красной Площадью и памятником Минину и Пожарскому - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Протоиерей не исключил причисления Минина и Пожарского к лику святых
3 ноября, 07:33
 
РоссияКузьма Минин (Сухорукий)Алексей ОвчининРоскосмосДмитрий ПожарскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала