https://ria.ru/20241104/pozdravlenie-1981756260.html

Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024

Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, четыре века назад сплотивших народ, защитивших суверенитет страны и восстановивших законную власть, стал образцом для РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T07:01

2024-11-04T07:01

2024-11-04T07:01

россия

кузьма минин (сухорукий)

алексей овчинин

роскосмос

дмитрий пожарский

общество

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, четыре века назад сплотивших народ, защитивших суверенитет страны и восстановивших законную власть, стал образцом для всех россиян, заявили российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, направившие с борта МКС поздравление россиянам по случаю Дня народного единства. Космонавты напомнили о значении этого праздника для укрепления патриотизма и единства в стране. Этот день призван объединить всех, кто искренне любит свою Родину и уважает её историю, отметил Овчинин в видеоролике, опубликованном пресс-службой "Роскосмоса". Четыре столетия назад предки россиян смогли сплотиться под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, напомнил Вагнер. "Показав всему миру истинную силу нашего духа, изгнав врага, они защитили суверенитет страны и восстановили законную власть, благодаря чему российское государство вернуло самостоятельность и снова окрепло", – подчеркнул он. "Подвиг Минина, Пожарского и их соратников в 1612 году стал образцом искреннего патриотизма и любви к Отчизне, примером, на который равняются многие поколения наших соотечественников. Россию населяет множество народов, но все мы – граждане одной великой страны. В наших силах сделать всё необходимое для её процветания и успеха", - сказал Горбунов. По словам космонавтов, нынешний праздничный день призван объединить всех, кто искренне любит свою Родину и уважает ее историю.

https://ria.ru/20241104/identichnost-1981742862.html

https://ria.ru/20241103/kanonizatsiya-1981647770.html

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россия, кузьма минин (сухорукий), алексей овчинин, роскосмос, дмитрий пожарский, общество