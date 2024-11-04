Фон дер Ляйен поздравила Санду с победой на выборах в Молдавии
Глава ЕК фон дер Ляйен поздравила Санду с победой на выборах в Молдавии
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила действующую главу Молдавии Майю Санду с переизбранием.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. После обработки 98% протоколов с участков ЦИК Молдавии сообщил, что Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 54,43% голосов, у у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 45,57%.
"Поздравляю, дорогая Санду, с сегодняшней победой. Нужна редкая сила воли, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах", - говорится в сообщении главы ЕК в соцсети X.
Фон дер Ляйен также добавила, что рада продолжить работу с Санду "на благо европейского будущего" Молдавии.
Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%.