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Фон дер Ляйен поздравила Санду с победой на выборах в Молдавии

Фон дер Ляйен поздравила Санду с победой на выборах в Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024

Фон дер Ляйен поздравила Санду с победой на выборах в Молдавии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила действующую главу Молдавии Майю Санду с переизбранием. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T02:35

2024-11-04T02:35

2024-11-04T02:35

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила действующую главу Молдавии Майю Санду с переизбранием. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. После обработки 98% протоколов с участков ЦИК Молдавии сообщил, что Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 54,43% голосов, у у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 45,57%. "Поздравляю, дорогая Санду, с сегодняшней победой. Нужна редкая сила воли, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах", - говорится в сообщении главы ЕК в соцсети X. Фон дер Ляйен также добавила, что рада продолжить работу с Санду "на благо европейского будущего" Молдавии. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%.

https://ria.ru/20241104/sandu-1981749022.html

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