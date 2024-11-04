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Фон дер Ляйен поздравила Санду с победой на выборах в Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
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02:35 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/pozdravlenie-1981749313.html
Фон дер Ляйен поздравила Санду с победой на выборах в Молдавии
Фон дер Ляйен поздравила Санду с победой на выборах в Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
Фон дер Ляйен поздравила Санду с победой на выборах в Молдавии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила действующую главу Молдавии Майю Санду с переизбранием. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T02:35
2024-11-04T02:35
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила действующую главу Молдавии Майю Санду с переизбранием. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. После обработки 98% протоколов с участков ЦИК Молдавии сообщил, что Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 54,43% голосов, у у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 45,57%. "Поздравляю, дорогая Санду, с сегодняшней победой. Нужна редкая сила воли, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах", - говорится в сообщении главы ЕК в соцсети X. Фон дер Ляйен также добавила, что рада продолжить работу с Санду "на благо европейского будущего" Молдавии. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%.
https://ria.ru/20241104/sandu-1981749022.html
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молдавия, европа, россия, майя санду, урсула фон дер ляйен, александр стояногло, еврокомиссия, в мире, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, Европа, Россия, Майя Санду, Урсула фон дер Ляйен, Александр Стояногло, Еврокомиссия, В мире, Выборы в Молдавии — 2024
Фон дер Ляйен поздравила Санду с победой на выборах в Молдавии

Глава ЕК фон дер Ляйен поздравила Санду с победой на выборах в Молдавии

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила действующую главу Молдавии Майю Санду с переизбранием.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. После обработки 98% протоколов с участков ЦИК Молдавии сообщил, что Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 54,43% голосов, у у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 45,57%.
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"Поздравляю, дорогая Санду, с сегодняшней победой. Нужна редкая сила воли, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах", - говорится в сообщении главы ЕК в соцсети X.
Фон дер Ляйен также добавила, что рада продолжить работу с Санду "на благо европейского будущего" Молдавии.
Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%.
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МолдавияЕвропаРоссияМайя СандуУрсула фон дер ЛяйенАлександр СтояноглоЕврокомиссияВ миреВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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