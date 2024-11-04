https://ria.ru/20241104/pozdravlenie-1981746189.html

Бойцы группировки "Днепр" поздравили россиян с Днем народного единства

Бойцы группировки "Днепр" поздравили россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024

Бойцы группировки "Днепр" поздравили россиян с Днем народного единства

Задачи СВО объединили людей разных национальностей и конфессий со всей России, сказали РИА Новости военнослужащие группировки войск "Днепр", поздравляя... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T01:34

2024-11-04T01:34

2024-11-04T08:34

россия

ставропольский край

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СКАДОВСК, 4 ноя - РИА Новости. Задачи СВО объединили людей разных национальностей и конфессий со всей России, сказали РИА Новости военнослужащие группировки войск "Днепр", поздравляя соотечественников с Днём народного единства. "Мы единые, мы с одной целью пришли, мы друг другу помогаем", — рассказал о единстве бойцов разных национальностей военнослужащий из Дагестана с позывным "Горец". Его сослуживец, болгарин из Тверской области с позывным "Холодный" добавил, что именно в единстве народов сила России: "Находясь здесь, я ощущаю наше единство. В единстве наша сила. Пока мы вместе, мы непобедимы". "Народное единство — это, я считаю, то, что все мы люди, хоть и разные, но все россияне, все уважаем друг друга, относимся хорошо", — объяснил военнослужащий из Удмуртии с позывным "Удмурт". Военнослужащие передали тёплые пожелания и поздравления для всех россиян с Днём народного единства. "Хотел бы всех жителей нашей необъятной страны поздравить с Днем народного единства. Пожелать всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, единения, чтобы все народы всех национальностей, конфессий и вероисповеданий были едиными в нашей родной стране", — сказал военнослужащий-туркмен из Ставропольского края с позывным "Кочевник".

https://ria.ru/20241104/identichnost-1981742862.html

https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907357598.html

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ставропольский край

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Российские военные поздравили соотечественников с Днем народного единства Военные группировки войск "Днепр" поздравили соотечественников с Днём народного единства и рассказали, что задачи СВО объединили людей разных национальностей и конфессий со всей России. 2024-11-04T01:34 true PT2M17S

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россия, ставропольский край