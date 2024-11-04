https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981846795.html

Первышов намерен использовать опыт, полученный в Краснодаре и Госдуме

Первышов намерен использовать опыт, полученный в Краснодаре и Госдуме - РИА Новости, 04.11.2024

Первышов намерен использовать опыт, полученный в Краснодаре и Госдуме

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что на новом посту будет использовать свой опыт работы мэром Краснодара и депутатом Госдумы. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T22:40

2024-11-04T22:40

2024-11-04T22:42

политика

краснодар

россия

тамбовская область

евгений первышов

владимир путин

госдума рф

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КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что на новом посту будет использовать свой опыт работы мэром Краснодара и депутатом Госдумы. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Готов много и регулярно общаться с жителями, экспертами, общественниками, журналистами. Нужно не только решать объективно существующие проблемы, но и понимать точки роста, возможности для развития региона. Буду использовать для этого весь опыт, полученный на посту мэра Краснодара и депутата Государственной думы", - сказал Первышов.

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россия

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин обсудил с Первышовым назначение его врио главы Тамбовской области В. Путин и Евгений Первышов - рабочая встреча в Кремле. Путин подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области 2024-11-04T22:40 true PT3M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, краснодар, россия, тамбовская область, евгений первышов, владимир путин, госдума рф, видео