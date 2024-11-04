Рейтинг@Mail.ru
Первышов намерен использовать опыт, полученный в Краснодаре и Госдуме - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 04.11.2024 (обновлено: 22:42 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981846795.html
Первышов намерен использовать опыт, полученный в Краснодаре и Госдуме
Первышов намерен использовать опыт, полученный в Краснодаре и Госдуме - РИА Новости, 04.11.2024
Первышов намерен использовать опыт, полученный в Краснодаре и Госдуме
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что на новом посту будет использовать свой опыт работы мэром Краснодара и депутатом Госдумы. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T22:40
2024-11-04T22:42
политика
краснодар
россия
тамбовская область
евгений первышов
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981836317_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_da1dd59135aad100a68bd81113e98cb0.jpg
КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что на новом посту будет использовать свой опыт работы мэром Краснодара и депутатом Госдумы. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Готов много и регулярно общаться с жителями, экспертами, общественниками, журналистами. Нужно не только решать объективно существующие проблемы, но и понимать точки роста, возможности для развития региона. Буду использовать для этого весь опыт, полученный на посту мэра Краснодара и депутата Государственной думы", - сказал Первышов.
краснодар
россия
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин обсудил с Первышовым назначение его врио главы Тамбовской области
В. Путин и Евгений Первышов - рабочая встреча в Кремле. Путин подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области
2024-11-04T22:40
true
PT3M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981836317_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0792ca5037c0e234bfcc9e0912a9ba59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, краснодар, россия, тамбовская область, евгений первышов, владимир путин, госдума рф, видео
Политика, Краснодар, Россия, Тамбовская область, Евгений Первышов, Владимир Путин, Госдума РФ
Первышов намерен использовать опыт, полученный в Краснодаре и Госдуме
КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что на новом посту будет использовать свой опыт работы мэром Краснодара и депутатом Госдумы.
2024-11-04T22:40
true
PT3M55S
Первышов намерен использовать опыт, полученный в Краснодаре и Госдуме

Первышов: буду использовать опыт работы мэром Краснодара и депутатом Госдумы

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что на новом посту будет использовать свой опыт работы мэром Краснодара и депутатом Госдумы.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«
"Готов много и регулярно общаться с жителями, экспертами, общественниками, журналистами. Нужно не только решать объективно существующие проблемы, но и понимать точки роста, возможности для развития региона. Буду использовать для этого весь опыт, полученный на посту мэра Краснодара и депутата Государственной думы", - сказал Первышов.
 
ПолитикаКраснодарРоссияТамбовская областьЕвгений ПервышовВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала