https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981846795.html
Первышов намерен использовать опыт, полученный в Краснодаре и Госдуме
Первышов намерен использовать опыт, полученный в Краснодаре и Госдуме - РИА Новости, 04.11.2024
Первышов намерен использовать опыт, полученный в Краснодаре и Госдуме
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что на новом посту будет использовать свой опыт работы мэром Краснодара и депутатом Госдумы. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T22:40
2024-11-04T22:40
2024-11-04T22:42
политика
краснодар
россия
тамбовская область
евгений первышов
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981836317_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_da1dd59135aad100a68bd81113e98cb0.jpg
КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что на новом посту будет использовать свой опыт работы мэром Краснодара и депутатом Госдумы. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Готов много и регулярно общаться с жителями, экспертами, общественниками, журналистами. Нужно не только решать объективно существующие проблемы, но и понимать точки роста, возможности для развития региона. Буду использовать для этого весь опыт, полученный на посту мэра Краснодара и депутата Государственной думы", - сказал Первышов.
краснодар
россия
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981836317_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0792ca5037c0e234bfcc9e0912a9ba59.jpg
Путин обсудил с Первышовым назначение его врио главы Тамбовской области
В. Путин и Евгений Первышов - рабочая встреча в Кремле. Путин подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области
2024-11-04T22:40
true
PT3M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, краснодар, россия, тамбовская область, евгений первышов, владимир путин, госдума рф, видео
Политика, Краснодар, Россия, Тамбовская область, Евгений Первышов, Владимир Путин, Госдума РФ
Первышов намерен использовать опыт, полученный в Краснодаре и Госдуме
КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что на новом посту будет использовать свой опыт работы мэром Краснодара и депутатом Госдумы.
2024-11-04T22:40
true
PT3M55S
Первышов намерен использовать опыт, полученный в Краснодаре и Госдуме
Первышов: буду использовать опыт работы мэром Краснодара и депутатом Госдумы