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Первышов заявил, что пока будет опираться на действующую команду - РИА Новости, 04.11.2024
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22:38 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981846316.html
Первышов заявил, что пока будет опираться на действующую команду
Первышов заявил, что пока будет опираться на действующую команду - РИА Новости, 04.11.2024
Первышов заявил, что пока будет опираться на действующую команду
Врио главы Тамбовской области Первышов заявил РИА Новости, что пока планирует опираться на действующую команду в регионе, а дальше "посмотрит". РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T22:38
2024-11-04T22:38
политика
тамбовская область
россия
владимир путин
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КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Первышов заявил РИА Новости, что пока планирует опираться на действующую команду в регионе, а дальше "посмотрит". Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Пока планирую опираться на действующую команду в Тамбовской области, дальше посмотрим", - сказал Первышов.
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политика, тамбовская область, россия, владимир путин
Политика, Тамбовская область, Россия, Владимир Путин
Первышов заявил, что пока будет опираться на действующую команду

Первышов заявил, что будет опираться на действующую команду Тамбовской области

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© POOL
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Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым
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КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Первышов заявил РИА Новости, что пока планирует опираться на действующую команду в регионе, а дальше "посмотрит".
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«
"Пока планирую опираться на действующую команду в Тамбовской области, дальше посмотрим", - сказал Первышов.
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Юрием Слюсарем - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей
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