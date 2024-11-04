https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981846316.html

Первышов заявил, что пока будет опираться на действующую команду

Первышов заявил, что пока будет опираться на действующую команду - РИА Новости, 04.11.2024

Первышов заявил, что пока будет опираться на действующую команду

Врио главы Тамбовской области Первышов заявил РИА Новости, что пока планирует опираться на действующую команду в регионе, а дальше "посмотрит". РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T22:38

2024-11-04T22:38

2024-11-04T22:38

политика

тамбовская область

россия

владимир путин

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КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Первышов заявил РИА Новости, что пока планирует опираться на действующую команду в регионе, а дальше "посмотрит". Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Пока планирую опираться на действующую команду в Тамбовской области, дальше посмотрим", - сказал Первышов.

https://ria.ru/20241104/gubernatory-1981836689.html

тамбовская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, тамбовская область, россия, владимир путин