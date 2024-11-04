https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981846165.html

Первышов заявил, что чувствует высокую ответственность на новом посту

Первышов заявил, что чувствует высокую ответственность на новом посту - РИА Новости, 04.11.2024

Первышов заявил, что чувствует высокую ответственность на новом посту

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что, как участник программы "Время героев", чувствует высокую ответственность на новом посту. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T22:37

2024-11-04T22:37

2024-11-04T22:37

политика

россия

краснодар

тамбовская область

евгений первышов

владимир путин

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КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что, как участник программы "Время героев", чувствует высокую ответственность на новом посту. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении экс-мэра Краснодара Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Для меня это большая честь и доверие. Как участник президентской кадровой программы "Время героев", чувствую высокую ответственность за возложенную задачу. Многие мои товарищи по программе уже работают на различных должностях, кому-то ещё предстоит назначение. И главное здесь - очень серьёзная теоретическая и практическая подготовка в рамках программы", - сказал Первышов.

https://ria.ru/20241104/gubernatory-1981836689.html

россия

краснодар

тамбовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, краснодар, тамбовская область, евгений первышов, владимир путин