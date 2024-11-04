https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981846165.html
Первышов заявил, что чувствует высокую ответственность на новом посту
Первышов заявил, что чувствует высокую ответственность на новом посту - РИА Новости, 04.11.2024
Первышов заявил, что чувствует высокую ответственность на новом посту
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что, как участник программы "Время героев", чувствует высокую ответственность на новом посту. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T22:37
2024-11-04T22:37
2024-11-04T22:37
политика
россия
краснодар
тамбовская область
евгений первышов
владимир путин
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КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что, как участник программы "Время героев", чувствует высокую ответственность на новом посту. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении экс-мэра Краснодара Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Для меня это большая честь и доверие. Как участник президентской кадровой программы "Время героев", чувствую высокую ответственность за возложенную задачу. Многие мои товарищи по программе уже работают на различных должностях, кому-то ещё предстоит назначение. И главное здесь - очень серьёзная теоретическая и практическая подготовка в рамках программы", - сказал Первышов.
https://ria.ru/20241104/gubernatory-1981836689.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, краснодар, тамбовская область, евгений первышов, владимир путин
Политика, Россия, Краснодар, Тамбовская область, Евгений Первышов, Владимир Путин
Первышов заявил, что чувствует высокую ответственность на новом посту
Первышов: чувствую высокую ответственность, возглавив Тамбовскую область