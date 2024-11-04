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Первышов планирует приехать в Тамбовскую область 6 ноября - РИА Новости, 04.11.2024
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22:22 04.11.2024 (обновлено: 22:34 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981845381.html
Первышов планирует приехать в Тамбовскую область 6 ноября
Первышов планирует приехать в Тамбовскую область 6 ноября - РИА Новости, 04.11.2024
Первышов планирует приехать в Тамбовскую область 6 ноября
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что планирует приехать в регион в среду. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T22:22
2024-11-04T22:34
тамбовская область
политика
россия
евгений первышов
владимир путин
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КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что планирует приехать в регион в среду.Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля."Я планирую прибыть в Тамбовскую область 6 ноября", - сказал Первышов.
https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981835912.html
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тамбовская область, политика, россия, евгений первышов, владимир путин
Тамбовская область, Политика, Россия, Евгений Первышов, Владимир Путин
Первышов планирует приехать в Тамбовскую область 6 ноября

Врио главы Тамбовской области Первышов планирует посетить регион 6 ноября

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© POOL
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Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым
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КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что планирует приехать в регион в среду.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Я планирую прибыть в Тамбовскую область 6 ноября", - сказал Первышов.
Президент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, во время встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Первышов заявил, что готов применить свои знания в Тамбовской области
Вчера, 20:59
 
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