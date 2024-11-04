https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981845381.html
Первышов планирует приехать в Тамбовскую область 6 ноября
Первышов планирует приехать в Тамбовскую область 6 ноября - РИА Новости, 04.11.2024
Первышов планирует приехать в Тамбовскую область 6 ноября
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что планирует приехать в регион в среду. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T22:22
2024-11-04T22:22
2024-11-04T22:34
тамбовская область
политика
россия
евгений первышов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981836317_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_da1dd59135aad100a68bd81113e98cb0.jpg
КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что планирует приехать в регион в среду.Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля."Я планирую прибыть в Тамбовскую область 6 ноября", - сказал Первышов.
https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981835912.html
тамбовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981836317_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0792ca5037c0e234bfcc9e0912a9ba59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, политика, россия, евгений первышов, владимир путин
Тамбовская область, Политика, Россия, Евгений Первышов, Владимир Путин
Первышов планирует приехать в Тамбовскую область 6 ноября
Врио главы Тамбовской области Первышов планирует посетить регион 6 ноября