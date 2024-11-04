https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981845381.html

Первышов планирует приехать в Тамбовскую область 6 ноября

Первышов планирует приехать в Тамбовскую область 6 ноября - РИА Новости, 04.11.2024

Первышов планирует приехать в Тамбовскую область 6 ноября

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что планирует приехать в регион в среду. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T22:22

2024-11-04T22:22

2024-11-04T22:34

тамбовская область

политика

россия

евгений первышов

владимир путин

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КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил РИА Новости, что планирует приехать в регион в среду.Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля."Я планирую прибыть в Тамбовскую область 6 ноября", - сказал Первышов.

https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981835912.html

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тамбовская область, политика, россия, евгений первышов, владимир путин