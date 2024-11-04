https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981839640.html
Первышов заявил, что готов возглавить Тамбовскую область
Первышов заявил, что готов возглавить Тамбовскую область - РИА Новости, 04.11.2024
Первышов заявил, что готов возглавить Тамбовскую область
Участник программы "Время героев" Евгений Первышов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что готов возглавить Тамбовскую области и рассчитывает РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T21:09
2024-11-04T21:09
2024-11-04T21:29
политика
тамбовская область
россия
владимир путин
евгений первышов
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ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Евгений Первышов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что готов возглавить Тамбовскую области и рассчитывает преодолеть трудности вместе с жителями региона. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Я… однозначно возьмусь за это нелёгкое дело. Я понимаю, что столкнусь с определёнными трудностями, но все эти трудности я рассчитываю преодолеть именно с населением, с жителями Тамбовской области. Это очень важно для меня, как вы и сказали, завоевать доверие", - сказал он на встрече с президентом.
https://ria.ru/20241003/geroi-1976124256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тамбовская область, россия, владимир путин, евгений первышов
Политика, Тамбовская область, Россия, Владимир Путин, Евгений Первышов
Первышов заявил, что готов возглавить Тамбовскую область
Первышов рассчитывает преодолеть трудности вместе с жителями Тамбовской области