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Первышов заявил, что готов возглавить Тамбовскую область - РИА Новости, 04.11.2024
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21:09 04.11.2024 (обновлено: 21:29 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981839640.html
Первышов заявил, что готов возглавить Тамбовскую область
Первышов заявил, что готов возглавить Тамбовскую область - РИА Новости, 04.11.2024
Первышов заявил, что готов возглавить Тамбовскую область
Участник программы "Время героев" Евгений Первышов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что готов возглавить Тамбовскую области и рассчитывает РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T21:09
2024-11-04T21:29
политика
тамбовская область
россия
владимир путин
евгений первышов
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ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Евгений Первышов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что готов возглавить Тамбовскую области и рассчитывает преодолеть трудности вместе с жителями региона. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Я… однозначно возьмусь за это нелёгкое дело. Я понимаю, что столкнусь с определёнными трудностями, но все эти трудности я рассчитываю преодолеть именно с населением, с жителями Тамбовской области. Это очень важно для меня, как вы и сказали, завоевать доверие", - сказал он на встрече с президентом.
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политика, тамбовская область, россия, владимир путин, евгений первышов
Политика, Тамбовская область, Россия, Владимир Путин, Евгений Первышов
Первышов заявил, что готов возглавить Тамбовскую область

Первышов рассчитывает преодолеть трудности вместе с жителями Тамбовской области

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© POOL
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Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым
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ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Евгений Первышов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что готов возглавить Тамбовскую области и рассчитывает преодолеть трудности вместе с жителями региона.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«
"Я… однозначно возьмусь за это нелёгкое дело. Я понимаю, что столкнусь с определёнными трудностями, но все эти трудности я рассчитываю преодолеть именно с населением, с жителями Тамбовской области. Это очень важно для меня, как вы и сказали, завоевать доверие", - сказал он на встрече с президентом.
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ПолитикаТамбовская областьРоссияВладимир ПутинЕвгений Первышов
 
 
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