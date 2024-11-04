Первышов заявил, что готов применить свои знания в Тамбовской области
Первышов готов применить навыки программы "Время героев" в Тамбовской области
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, во время встрече в Москве
Президент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, во время встрече в Москве
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Евгений Первышов заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что готов применить навыки и знания, полученные в рамках программы "Время героев", на территории Тамбовской области.
Глава государства встретился с участником программы "Время героев" Евгением Первышовым, которого СМИ называли в числе кандидатов на пост главы Тамбовской области. Путин обсудил с ним предложение возглавить Тамбовскую область.
«
"Те навыки, которыми я обладаю и те знания, которые я сегодня получаю в рамках программы переподготовки по программе "Время героев", которая вами утверждена, я думаю, что у меня получится найти возможности применить всё, о чём я говорю, на территории Тамбовской области", — заявил Первышов.
Первышов - бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы, в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Является участником кадровой программы "Время героев".