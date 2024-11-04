https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981835912.html

Первышов заявил, что готов применить свои знания в Тамбовской области

Первышов заявил, что готов применить свои знания в Тамбовской области - РИА Новости, 04.11.2024

Первышов заявил, что готов применить свои знания в Тамбовской области

Участник программы "Время героев" Евгений Первышов заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что готов применить навыки и знания, полученные в... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T20:59

2024-11-04T20:59

2024-11-04T21:28

тамбовская область

россия

владимир путин

политика

программа "время героев"

евгений первышов

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ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Евгений Первышов заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что готов применить навыки и знания, полученные в рамках программы "Время героев", на территории Тамбовской области. Глава государства встретился с участником программы "Время героев" Евгением Первышовым, которого СМИ называли в числе кандидатов на пост главы Тамбовской области. Путин обсудил с ним предложение возглавить Тамбовскую область. "Те навыки, которыми я обладаю и те знания, которые я сегодня получаю в рамках программы переподготовки по программе "Время героев", которая вами утверждена, я думаю, что у меня получится найти возможности применить всё, о чём я говорю, на территории Тамбовской области", — заявил Первышов.Первышов - бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы, в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Является участником кадровой программы "Время героев".

https://ria.ru/20241003/geroi-1976124256.html

тамбовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тамбовская область, россия, владимир путин, политика, программа "время героев", евгений первышов