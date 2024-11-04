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Первышов заявил, что готов применить свои знания в Тамбовской области - РИА Новости, 04.11.2024
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20:59 04.11.2024 (обновлено: 21:28 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981835912.html
Первышов заявил, что готов применить свои знания в Тамбовской области
Первышов заявил, что готов применить свои знания в Тамбовской области - РИА Новости, 04.11.2024
Первышов заявил, что готов применить свои знания в Тамбовской области
Участник программы "Время героев" Евгений Первышов заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что готов применить навыки и знания, полученные в... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:59
2024-11-04T21:28
тамбовская область
россия
владимир путин
политика
программа "время героев"
евгений первышов
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ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Евгений Первышов заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что готов применить навыки и знания, полученные в рамках программы "Время героев", на территории Тамбовской области. Глава государства встретился с участником программы "Время героев" Евгением Первышовым, которого СМИ называли в числе кандидатов на пост главы Тамбовской области. Путин обсудил с ним предложение возглавить Тамбовскую область. "Те навыки, которыми я обладаю и те знания, которые я сегодня получаю в рамках программы переподготовки по программе "Время героев", которая вами утверждена, я думаю, что у меня получится найти возможности применить всё, о чём я говорю, на территории Тамбовской области", — заявил Первышов.Первышов - бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы, в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Является участником кадровой программы "Время героев".
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тамбовская область, россия, владимир путин, политика, программа "время героев", евгений первышов
Тамбовская область, Россия, Владимир Путин, Политика, Программа "Время героев", Евгений Первышов
Первышов заявил, что готов применить свои знания в Тамбовской области

Первышов готов применить навыки программы "Время героев" в Тамбовской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, во время встрече в Москве
Президент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, во время встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, во время встрече в Москве
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ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Евгений Первышов заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что готов применить навыки и знания, полученные в рамках программы "Время героев", на территории Тамбовской области.
Глава государства встретился с участником программы "Время героев" Евгением Первышовым, которого СМИ называли в числе кандидатов на пост главы Тамбовской области. Путин обсудил с ним предложение возглавить Тамбовскую область.
«
"Те навыки, которыми я обладаю и те знания, которые я сегодня получаю в рамках программы переподготовки по программе "Время героев", которая вами утверждена, я думаю, что у меня получится найти возможности применить всё, о чём я говорю, на территории Тамбовской области", — заявил Первышов.
Первышов - бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы, в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Является участником кадровой программы "Время героев".
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Тамбовская областьРоссияВладимир ПутинПолитикаПрограмма "Время героев"Евгений Первышов
 
 
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