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Путин назначил участника "Времени героев" врио главы Тамбовской области - РИА Новости, 04.11.2024
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20:54 04.11.2024 (обновлено: 21:28 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981835315.html
Путин назначил участника "Времени героев" врио главы Тамбовской области
Путин назначил участника "Времени героев" врио главы Тамбовской области - РИА Новости, 04.11.2024
Путин назначил участника "Времени героев" врио главы Тамбовской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:54
2024-11-04T21:28
политика
тамбовская область
владимир путин
евгений первышов
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Днем в понедельник в пресс-службе правительства Тамбовской области сообщили РИА Новости, что губернатор Максим Егоров займет новую должность на федеральном уровне."В связи с заявлением главы Тамбовской области Егорова Максима Борисовича о досрочном прекращении полномочий &lt;...&gt; постановляю: &lt;...&gt; Назначить Первышова Евгения Алексеевича временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой Тамбовской области", — говорится в документе.Тем же указом принимается отставка Егорова по собственному желанию.Документ вступает в силу со дня его подписания — 4 ноября.
https://ria.ru/20241104/gubernatory-1981789646.html
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политика, тамбовская область, владимир путин, евгений первышов
Политика, Тамбовская область, Владимир Путин, Евгений Первышов
Путин назначил участника "Времени героев" врио главы Тамбовской области

Путин подписал указ о назначении Первышова врио главы Тамбовской области

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© POOL
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Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Днем в понедельник в пресс-службе правительства Тамбовской области сообщили РИА Новости, что губернатор Максим Егоров займет новую должность на федеральном уровне.
"В связи с заявлением главы Тамбовской области Егорова Максима Борисовича о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю: <...> Назначить Первышова Евгения Алексеевича временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой Тамбовской области", — говорится в документе.
Тем же указом принимается отставка Егорова по собственному желанию.
Документ вступает в силу со дня его подписания — 4 ноября.
Человек с портфелем - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Главы Тамбовской и Ростовской областей ушли в отставку
Вчера, 13:48
 
ПолитикаТамбовская областьВладимир ПутинЕвгений Первышов
 
 
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