https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981835315.html
Путин назначил участника "Времени героев" врио главы Тамбовской области
Путин назначил участника "Времени героев" врио главы Тамбовской области - РИА Новости, 04.11.2024
Путин назначил участника "Времени героев" врио главы Тамбовской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:54
2024-11-04T20:54
2024-11-04T21:28
политика
тамбовская область
владимир путин
евгений первышов
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Днем в понедельник в пресс-службе правительства Тамбовской области сообщили РИА Новости, что губернатор Максим Егоров займет новую должность на федеральном уровне."В связи с заявлением главы Тамбовской области Егорова Максима Борисовича о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю: <...> Назначить Первышова Евгения Алексеевича временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой Тамбовской области", — говорится в документе.Тем же указом принимается отставка Егорова по собственному желанию.Документ вступает в силу со дня его подписания — 4 ноября.
https://ria.ru/20241104/gubernatory-1981789646.html
тамбовская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тамбовская область, владимир путин, евгений первышов
Политика, Тамбовская область, Владимир Путин, Евгений Первышов
Путин назначил участника "Времени героев" врио главы Тамбовской области
Путин подписал указ о назначении Первышова врио главы Тамбовской области
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Днем в понедельник в пресс-службе правительства Тамбовской области сообщили РИА Новости, что губернатор Максим Егоров займет новую должность на федеральном уровне.
"В связи с заявлением главы Тамбовской области Егорова Максима Борисовича о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю: <...> Назначить Первышова Евгения Алексеевича временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой Тамбовской области", — говорится в документе.
Тем же указом принимается отставка Егорова по собственному желанию.
Документ вступает в силу со дня его подписания — 4 ноября.