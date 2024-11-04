https://ria.ru/20241104/pervyshov-1981835315.html

Путин назначил участника "Времени героев" врио главы Тамбовской области

Путин назначил участника "Времени героев" врио главы Тамбовской области - РИА Новости, 04.11.2024

Путин назначил участника "Времени героев" врио главы Тамбовской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T20:54

2024-11-04T20:54

2024-11-04T21:28

политика

тамбовская область

владимир путин

евгений первышов

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Днем в понедельник в пресс-службе правительства Тамбовской области сообщили РИА Новости, что губернатор Максим Егоров займет новую должность на федеральном уровне."В связи с заявлением главы Тамбовской области Егорова Максима Борисовича о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю: <...> Назначить Первышова Евгения Алексеевича временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой Тамбовской области", — говорится в документе.Тем же указом принимается отставка Егорова по собственному желанию.Документ вступает в силу со дня его подписания — 4 ноября.

https://ria.ru/20241104/gubernatory-1981789646.html

тамбовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, тамбовская область, владимир путин, евгений первышов