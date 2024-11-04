Патриарх Кирилл ответил на вопрос, нужно ли России отгораживаться от мира
Патриарх Кирилл: России не нужна изоляция, но мимикрировать под врага нельзя
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРождество Христово. Патриаршая Литургия в Храме Христа Спасителя
Рождество Христово. Патриаршая Литургия в Храме Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. России не нужно отгораживаться от мира, "ощетинившись пушками", но ей нельзя мимикрировать под противников, отказываясь от самой себя, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы "Время героев".
Патриарх Кирилл встретился в воскресенье в храме Христа Спасителя со слушателями программы развития для участников специальной военной операции "Время героев", сообщила пресс-служба Московского патриархата.
"Нам ни от кого отгораживаться не надо, но нам ни в коем случае не надо мимикрировать под наших теперешних противников. Даже посещая другие страны, не нужно отказываться от самих себя, не нужно никому подыгрывать. Мы сильные, мы независимые и одновременно мы не замыкаемся, лишая себя общения с окружающим миром", - сказал патриарх Кирилл, отвечая на вопрос участника СВО: "Нужно ли России закрываться от мира?", его слова цитирует сайт Русской православной церкви.
Предстоятель РПЦ напомнил всем о народной дипломатии, когда на уровне дружеских контактов люди защищают свою страну, помогают другим понять, почему Россия действует так, а не иначе.
"Вот поэтому не надо замыкаться, превращаться в какую-то крепость, которая ощетинилась пушками, танками, ракетами и сидит в изоляции", - заключил патриарх Кирилл.
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