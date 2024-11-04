https://ria.ru/20241104/patriarkh_kirill-1981743068.html

Патриарх Кирилл ответил на вопрос, нужно ли России отгораживаться от мира

Патриарх Кирилл ответил на вопрос, нужно ли России отгораживаться от мира - РИА Новости, 04.11.2024

Патриарх Кирилл ответил на вопрос, нужно ли России отгораживаться от мира

России не нужно отгораживаться от мира, "ощетинившись пушками", но ей нельзя мимикрировать под противников, отказываясь от самой себя, заявил патриарх... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T00:31

2024-11-04T00:31

2024-11-04T00:31

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

московский патриархат

россия

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. России не нужно отгораживаться от мира, "ощетинившись пушками", но ей нельзя мимикрировать под противников, отказываясь от самой себя, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы "Время героев". Патриарх Кирилл встретился в воскресенье в храме Христа Спасителя со слушателями программы развития для участников специальной военной операции "Время героев", сообщила пресс-служба Московского патриархата. "Нам ни от кого отгораживаться не надо, но нам ни в коем случае не надо мимикрировать под наших теперешних противников. Даже посещая другие страны, не нужно отказываться от самих себя, не нужно никому подыгрывать. Мы сильные, мы независимые и одновременно мы не замыкаемся, лишая себя общения с окружающим миром", - сказал патриарх Кирилл, отвечая на вопрос участника СВО: "Нужно ли России закрываться от мира?", его слова цитирует сайт Русской православной церкви. Предстоятель РПЦ напомнил всем о народной дипломатии, когда на уровне дружеских контактов люди защищают свою страну, помогают другим понять, почему Россия действует так, а не иначе. "Вот поэтому не надо замыкаться, превращаться в какую-то крепость, которая ощетинилась пушками, танками, ракетами и сидит в изоляции", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20241104/identichnost-1981742862.html

https://ria.ru/20240916/likhachev-1972962358.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московский патриархат, россия