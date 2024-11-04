Патриарх Кирилл возглавил литургию в Успенском соборе Кремля
Патриарх Кирилл встретил в Успенском соборе Кремля Московскую Казанскую икону
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил чудотворный Московский список Казанской иконы Божией Матери в Успенском соборе Кремля и возглавил литургию в нем в День народного единства.
Трансляция богослужения идёт на сайте Московской патриархии, каналах "Союз" и "Спас".
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства 4 ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана им в восстановленный Казанский собор на Красной площади.
В мае после Пасхи патриарх Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода с московским списком Казанской иконой Божией Матери из ополчения Минина и Пожарского.
Сообщалось, что крестный ход со святыней должен затронуть более 60 городов, икона приносилась в Мариуполь. В городах, куда приносили образ, совершались молебны о победе, рассказал РИА Новости секретарь комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь иерей Василий Ковальчук.