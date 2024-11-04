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Патриарх Кирилл возглавил литургию в Успенском соборе Кремля - РИА Новости, 04.11.2024
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Религия
 
10:59 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/patriarkh-1981772807.html
Патриарх Кирилл возглавил литургию в Успенском соборе Кремля
Патриарх Кирилл возглавил литургию в Успенском соборе Кремля - РИА Новости, 04.11.2024
Патриарх Кирилл возглавил литургию в Успенском соборе Кремля
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил чудотворный Московский список Казанской иконы Божией Матери в Успенском соборе Кремля и возглавил литургию в нем РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T10:59
2024-11-04T10:59
религия
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мариуполь
дмитрий пожарский
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил чудотворный Московский список Казанской иконы Божией Матери в Успенском соборе Кремля и возглавил литургию в нем в День народного единства. Трансляция богослужения идёт на сайте Московской патриархии, каналах "Союз" и "Спас". День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства 4 ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана им в восстановленный Казанский собор на Красной площади. В мае после Пасхи патриарх Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода с московским списком Казанской иконой Божией Матери из ополчения Минина и Пожарского. Сообщалось, что крестный ход со святыней должен затронуть более 60 городов, икона приносилась в Мариуполь. В городах, куда приносили образ, совершались молебны о победе, рассказал РИА Новости секретарь комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь иерей Василий Ковальчук.
https://ria.ru/20241104/rpts-1981769456.html
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москва, мариуполь, дмитрий пожарский, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московская патриархия, религия
Религия, Москва, Мариуполь, Дмитрий Пожарский, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Московская Патриархия, Религия
Патриарх Кирилл возглавил литургию в Успенском соборе Кремля

Патриарх Кирилл встретил в Успенском соборе Кремля Московскую Казанскую икону

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил чудотворный Московский список Казанской иконы Божией Матери в Успенском соборе Кремля и возглавил литургию в нем в День народного единства.
Трансляция богослужения идёт на сайте Московской патриархии, каналах "Союз" и "Спас".
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства
Вчера, 10:11
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства 4 ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана им в восстановленный Казанский собор на Красной площади.
В мае после Пасхи патриарх Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода с московским списком Казанской иконой Божией Матери из ополчения Минина и Пожарского.
Сообщалось, что крестный ход со святыней должен затронуть более 60 городов, икона приносилась в Мариуполь. В городах, куда приносили образ, совершались молебны о победе, рассказал РИА Новости секретарь комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь иерей Василий Ковальчук.
Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в праздник Казанской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
В России отмечают День Казанской иконы Божией Матери
Вчера, 00:00
 
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