https://ria.ru/20241104/patriarkh-1981772807.html

Патриарх Кирилл возглавил литургию в Успенском соборе Кремля

Патриарх Кирилл возглавил литургию в Успенском соборе Кремля - РИА Новости, 04.11.2024

Патриарх Кирилл возглавил литургию в Успенском соборе Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил чудотворный Московский список Казанской иконы Божией Матери в Успенском соборе Кремля и возглавил литургию в нем РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T10:59

2024-11-04T10:59

2024-11-04T10:59

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил чудотворный Московский список Казанской иконы Божией Матери в Успенском соборе Кремля и возглавил литургию в нем в День народного единства. Трансляция богослужения идёт на сайте Московской патриархии, каналах "Союз" и "Спас". День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства 4 ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана им в восстановленный Казанский собор на Красной площади. В мае после Пасхи патриарх Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода с московским списком Казанской иконой Божией Матери из ополчения Минина и Пожарского. Сообщалось, что крестный ход со святыней должен затронуть более 60 городов, икона приносилась в Мариуполь. В городах, куда приносили образ, совершались молебны о победе, рассказал РИА Новости секретарь комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь иерей Василий Ковальчук.

https://ria.ru/20241104/rpts-1981769456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, мариуполь, дмитрий пожарский, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московская патриархия, религия