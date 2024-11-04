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Орешкин рассказал, на чем основан глобальный экономический рост - РИА Новости, 04.11.2024
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17:31 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/oreshkin-1981814555.html
Орешкин рассказал, на чем основан глобальный экономический рост
Орешкин рассказал, на чем основан глобальный экономический рост - РИА Новости, 04.11.2024
Орешкин рассказал, на чем основан глобальный экономический рост
Каждая волна глобального экономического роста основана на технологической платформе, в которой содержаться разные элементы, но все они необходимы для того,... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T17:31
2024-11-04T17:31
экономика
технологии
россия
максим орешкин
брикс
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Каждая волна глобального экономического роста основана на технологической платформе, в которой содержаться разные элементы, но все они необходимы для того, чтобы экономики росли, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее". "Каждая волна экономического роста, мы поговорили о поствоенных волнах, она всегда основана на определенной технологической платформе. Она содержит в себе, эта платформа, разные элементы, но все они необходимы для того, чтобы экономики росли. Нужна определенная динамика населения, обеспеченность ресурсами, нужны логистические связи с другими экономиками", - сказал он. По его словам, также очень важными элементами являются технологии и инструменты подготовки и обучения кадров, финансы, страхование и другие институты, которые обеспечивают движение вперед. А ключевой институт, который все это объединяет - инвестиции, которые запускают движение к росту. Орешкин отметил, что очень важно понимать, что те страны, которые контролируют элементы на этой схеме, они зачастую получают очень большую выгоду. "Понятно, что начиная с поствоенного восстановления мир рос в основном на западной платформе экономического роста. И, конечно же, страны, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки, которые и обеспечивали эту платформу для глобального роста, получили очень большие выгоды", - пояснил он. По его мнению, сейчас ситуация в мире меняется по мере того, как страны БРИКС все сильнее доминируют в глобальной экономике, и все больше элементов конструкции платформы глобального экономического роста становится не западной, не американской, а уже принадлежащей странам БРИКС. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
https://ria.ru/20241104/briks-1981772704.html
https://ria.ru/20241104/oreshkin-1981774315.html
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экономика, технологии, россия, максим орешкин, брикс
Экономика, Технологии, Россия, Максим Орешкин, БРИКС
Орешкин рассказал, на чем основан глобальный экономический рост

Орешкин: каждая волна экономического роста основана на технологической платформе

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на симпозиуме "Создавая будущее" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на симпозиуме Создавая будущее в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на симпозиуме "Создавая будущее" в Москве
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Каждая волна глобального экономического роста основана на технологической платформе, в которой содержаться разные элементы, но все они необходимы для того, чтобы экономики росли, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее".
«
"Каждая волна экономического роста, мы поговорили о поствоенных волнах, она всегда основана на определенной технологической платформе. Она содержит в себе, эта платформа, разные элементы, но все они необходимы для того, чтобы экономики росли. Нужна определенная динамика населения, обеспеченность ресурсами, нужны логистические связи с другими экономиками", - сказал он.
Символика саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Орешкин заявил о важности стран БРИКС для глобального экономического роста
Вчера, 10:57
По его словам, также очень важными элементами являются технологии и инструменты подготовки и обучения кадров, финансы, страхование и другие институты, которые обеспечивают движение вперед. А ключевой институт, который все это объединяет - инвестиции, которые запускают движение к росту.
Орешкин отметил, что очень важно понимать, что те страны, которые контролируют элементы на этой схеме, они зачастую получают очень большую выгоду. "Понятно, что начиная с поствоенного восстановления мир рос в основном на западной платформе экономического роста. И, конечно же, страны, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки, которые и обеспечивали эту платформу для глобального роста, получили очень большие выгоды", - пояснил он.
По его мнению, сейчас ситуация в мире меняется по мере того, как страны БРИКС все сильнее доминируют в глобальной экономике, и все больше элементов конструкции платформы глобального экономического роста становится не западной, не американской, а уже принадлежащей странам БРИКС.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
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ЭкономикаТехнологииРоссияМаксим ОрешкинБРИКС
 
 
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