https://ria.ru/20241104/oreshkin-1981814555.html

Орешкин рассказал, на чем основан глобальный экономический рост

Орешкин рассказал, на чем основан глобальный экономический рост - РИА Новости, 04.11.2024

Орешкин рассказал, на чем основан глобальный экономический рост

Каждая волна глобального экономического роста основана на технологической платформе, в которой содержаться разные элементы, но все они необходимы для того,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T17:31

2024-11-04T17:31

2024-11-04T17:31

экономика

технологии

россия

максим орешкин

брикс

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Каждая волна глобального экономического роста основана на технологической платформе, в которой содержаться разные элементы, но все они необходимы для того, чтобы экономики росли, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее". "Каждая волна экономического роста, мы поговорили о поствоенных волнах, она всегда основана на определенной технологической платформе. Она содержит в себе, эта платформа, разные элементы, но все они необходимы для того, чтобы экономики росли. Нужна определенная динамика населения, обеспеченность ресурсами, нужны логистические связи с другими экономиками", - сказал он. По его словам, также очень важными элементами являются технологии и инструменты подготовки и обучения кадров, финансы, страхование и другие институты, которые обеспечивают движение вперед. А ключевой институт, который все это объединяет - инвестиции, которые запускают движение к росту. Орешкин отметил, что очень важно понимать, что те страны, которые контролируют элементы на этой схеме, они зачастую получают очень большую выгоду. "Понятно, что начиная с поствоенного восстановления мир рос в основном на западной платформе экономического роста. И, конечно же, страны, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки, которые и обеспечивали эту платформу для глобального роста, получили очень большие выгоды", - пояснил он. По его мнению, сейчас ситуация в мире меняется по мере того, как страны БРИКС все сильнее доминируют в глобальной экономике, и все больше элементов конструкции платформы глобального экономического роста становится не западной, не американской, а уже принадлежащей странам БРИКС. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".

https://ria.ru/20241104/briks-1981772704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, максим орешкин, брикс