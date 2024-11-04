https://ria.ru/20241104/oreshkin-1981774315.html
Российская экономика смогла противостоять санкциям, заявил Орешкин
Российская экономика смогла противостоять санкциям, заявил Орешкин - РИА Новости, 04.11.2024
Российская экономика смогла противостоять санкциям, заявил Орешкин
Российская экономика смогла противостоять санкциям и давлению Запада благодаря проактивной политике властей с 2014 года, заявил замруководителя администрации... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:23
2024-11-04T11:23
2024-11-04T11:54
экономика
россия
максим орешкин
брикс
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российская экономика смогла противостоять санкциям и давлению Запада благодаря проактивной политике властей с 2014 года, заявил замруководителя администрации президента Максим Орешкин."Господин ведущий, когда меня представлял, он говорил о том, как российская экономика вышла из событий давления последних нескольких лет. Но это стало возможно исключительно благодаря проактивной политике, которая в особенно активной фазе была после 2014 года", - сказал Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее".Он отметил, что много институтов внутри российской экономики было создано, которые позволили на них опереться на новой волне экономического роста. "И, соответственно, проактивная позиция уже в 2022 году в ответ на то негативное давление, которое было со стороны стран Запада, не просто реакция на это давление, а проактивные действия, которые позволили не только минимизировать негативные последствия, но и получить значительные позитивные выгоды", - добавил он.Таким образом Орешкин ответил на вопрос о том, не является ли позиция России по многим вопросам реактивной, в том числе в БРИКС. "Позиция России не является реактивной, она является проактивной, и других стран БРИКС не является проактивной", - возразил замруководителя администрации президента.Он подчеркнул, что "какие-то вещи лучше делать тихо, не привлекая внимания", а также вспоминал пословицу о том, что половину работы показывать нельзя. "Ровно в таком же духе происходит работа и на платформе БРИКС, вы просто о большом количестве инициатив - их статусе, их технологическом уровне - просто не знаете", - заключил Орешкин в рамках симпозиума.РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
https://ria.ru/20241102/mozhin-1981464596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим орешкин, брикс
Экономика, Россия, Максим Орешкин, БРИКС
Российская экономика смогла противостоять санкциям, заявил Орешкин
Орешкин: экономика противостоит санкциям благодаря проактивной политике властей
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российская экономика смогла противостоять санкциям и давлению Запада благодаря проактивной политике властей с 2014 года, заявил замруководителя администрации президента Максим Орешкин.
"Господин ведущий, когда меня представлял, он говорил о том, как российская экономика вышла из событий давления последних нескольких лет. Но это стало возможно исключительно благодаря проактивной политике, которая в особенно активной фазе была после 2014 года", - сказал Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее".
Он отметил, что много институтов внутри российской экономики было создано, которые позволили на них опереться на новой волне экономического роста. "И, соответственно, проактивная позиция уже в 2022 году в ответ на то негативное давление, которое было со стороны стран Запада, не просто реакция на это давление, а проактивные действия, которые позволили не только минимизировать негативные последствия, но и получить значительные позитивные выгоды", - добавил он.
Таким образом Орешкин ответил на вопрос о том, не является ли позиция России
по многим вопросам реактивной, в том числе в БРИКС
. "Позиция России не является реактивной, она является проактивной, и других стран БРИКС не является проактивной", - возразил замруководителя администрации президента.
Он подчеркнул, что "какие-то вещи лучше делать тихо, не привлекая внимания", а также вспоминал пословицу о том, что половину работы показывать нельзя. "Ровно в таком же духе происходит работа и на платформе БРИКС, вы просто о большом количестве инициатив - их статусе, их технологическом уровне - просто не знаете", - заключил Орешкин в рамках симпозиума.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.