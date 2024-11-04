https://ria.ru/20241104/opros-1981799516.html
Опрос показал, сколько украинцев готовы терпеть тяготы конфликта
Опрос показал, сколько украинцев готовы терпеть тяготы конфликта - РИА Новости, 04.11.2024
Опрос показал, сколько украинцев готовы терпеть тяготы конфликта
Число жителей Украины, которые готовы нести тяготы конфликта сколько потребуется, уменьшилось с февраля с 73 до 63%, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T15:23
2024-11-04T15:23
2024-11-04T15:23
украина
кмис
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937597005_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_9c80d5bda3ac9937d5f01145fea635c7.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число жителей Украины, которые готовы нести тяготы конфликта сколько потребуется, уменьшилось с февраля с 73 до 63%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Исследование проводилось с 20 сентября по 3 октября методом телефонных интервью. Опрошено 989 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% - для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%. Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте КМИС, 63% респондентов заявили о готовности терпеть тяготы конфликта сколько потребуется, в феврале таких было 73%. Шесть процентов ответили, что готовы терпеть еще год, 4% - полгода, 15% - несколько месяцев, 12% затруднились ответить. Наибольшее сокращение готовых терпеть отмечается на юге Украины – с 68 до 50%, а также на востоке – с 70 до 38%.
https://ria.ru/20241015/opros-1978153886.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937580480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d98a62346f311a25fd8d4f54d299f791.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, кмис, в мире
Опрос показал, сколько украинцев готовы терпеть тяготы конфликта
КМИС: число украинцев, готовых терпеть тяготы конфликта, сократилось до 63%