https://ria.ru/20241104/opros-1981799516.html

Опрос показал, сколько украинцев готовы терпеть тяготы конфликта

Опрос показал, сколько украинцев готовы терпеть тяготы конфликта - РИА Новости, 04.11.2024

Опрос показал, сколько украинцев готовы терпеть тяготы конфликта

Число жителей Украины, которые готовы нести тяготы конфликта сколько потребуется, уменьшилось с февраля с 73 до 63%, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T15:23

2024-11-04T15:23

2024-11-04T15:23

украина

кмис

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число жителей Украины, которые готовы нести тяготы конфликта сколько потребуется, уменьшилось с февраля с 73 до 63%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Исследование проводилось с 20 сентября по 3 октября методом телефонных интервью. Опрошено 989 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% - для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%. Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте КМИС, 63% респондентов заявили о готовности терпеть тяготы конфликта сколько потребуется, в феврале таких было 73%. Шесть процентов ответили, что готовы терпеть еще год, 4% - полгода, 15% - несколько месяцев, 12% затруднились ответить. Наибольшее сокращение готовых терпеть отмечается на юге Украины – с 68 до 50%, а также на востоке – с 70 до 38%.

https://ria.ru/20241015/opros-1978153886.html

украина

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украина, кмис, в мире