https://ria.ru/20241104/oppozitsiya-1981839038.html

Грузинская оппозиция пообещала начать новые протесты с требованием выборов

Грузинская оппозиция пообещала начать новые протесты с требованием выборов - РИА Новости, 04.11.2024

Грузинская оппозиция пообещала начать новые протесты с требованием выборов

Лидеры грузинских оппозиционных партий обещают начать систематичные протесты с требованием назначения новых парламентских выборов, так как они не признают итоги РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T21:24

2024-11-04T21:24

2024-11-04T22:19

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — РИА Новости. Лидеры грузинских оппозиционных партий обещают начать систематичные протесты с требованием назначения новых парламентских выборов, так как они не признают итоги прошедшего голосования, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта". "Со вторника начнется неделя шествий и протестов, сначала в Тбилиси, затем по всей Грузии", — заявил лидер оппозиционной партии "Единство — Национальное движение" Георгий Вашадзе во время акции протеста на проспекте Руставели.По его словам, главное требование оппозиции — это назначение новых парламентских выборов, так как "конфиденциальность в ходе голосования была нарушена". "Требуем новые выборы, потому что мы не признаем украденные выборы и не признаем легитимность парламента. <…> Открываем фронт противостояния. <…> Каждый следующий протест будет более острый и ориентированный на цель", — сказал Вашадзе.Он добавил, что параллельно этому оппозиционеры продолжают собирать доказательства якобы фальсификации выборов, планируя предоставить их мировому сообществу для начала международного расследования. Парламентские выборы состоялись в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93 процента голосов.В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, получившие в сумме 37,78 процента. Они не признали результаты голосования и отказались от полученных депутатских мандатов, потребовав проведения новых выборов под "международным администрированием".Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшее голосование тотально сфальсифицированным и призвала к манифестациям. Лидеры оппозиционных партий заявили, что начнут уличные протесты с понедельника, 4 ноября.

https://ria.ru/20241104/sandu-1981816432.html

https://ria.ru/20241101/tbilisi-1981383544.html

https://ria.ru/20241101/gruziya-1981302154.html

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в мире, тбилиси, грузия, россия, георгий вашадзе, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024