https://ria.ru/20241104/opasnost-1981834573.html
В Орловской области объявили ракетную опасность
В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.11.2024
В Орловской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:50
2024-11-04T20:50
2024-11-04T20:50
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. "Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, андрей клычков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Украина, Вооруженные силы Украины
В Орловской области объявили ракетную опасность
Губернатор Клычков: на территории Орловской области объявили ракетную опасность