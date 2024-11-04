https://ria.ru/20241104/opasnost-1981833170.html

В Курской области снова объявили ракетную опасность

В Курской области снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.11.2024

В Курской области снова объявили ракетную опасность

Ракетная опасность в третий раз за понедельник объявлена на территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T20:34

2024-11-04T20:34

2024-11-04T20:34

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

украина

вооруженные силы украины

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КУРСК, 4 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность в третий раз за понедельник объявлена на территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник Смирнов объявил ракетную опасность в 15:27 мск, через четыре минуты ее отменили.

https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины