https://ria.ru/20241104/opasnost-1981833170.html
В Курской области снова объявили ракетную опасность
В Курской области снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.11.2024
В Курской области снова объявили ракетную опасность
Ракетная опасность в третий раз за понедельник объявлена на территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:34
2024-11-04T20:34
2024-11-04T20:34
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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КУРСК, 4 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность в третий раз за понедельник объявлена на территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник Смирнов объявил ракетную опасность в 15:27 мск, через четыре минуты ее отменили.
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области снова объявили ракетную опасность
Курский губернатор Смирнов сообщил о 3-й за день ракетной опасности в регионе