https://ria.ru/20241104/ognivo-1981744991.html
Фильм "Огниво" возглавил кинопрокат в России
Фильм "Огниво" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 04.11.2024
Фильм "Огниво" возглавил кинопрокат в России
Семейный приключенческий фильм "Огниво" во второй раз возглавил кинопрокат, заработав 281,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T01:15
2024-11-04T01:15
2024-11-04T01:15
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Семейный приключенческий фильм "Огниво" во второй раз возглавил кинопрокат, заработав 281,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На втором месте по кассовым сборам в странах СНГ без России и Белоруссии остался "Веном: Последний танец" со сборами 107,7 миллиона рублей. Музыкальный байопик "Руки Вверх!" также не сдвинулся с третьего места, но его киносборы уменьшились и составили 84,6 миллиона рублей. На четвертом месте оказалась кинопремьера недели - фильм "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым собрал 69,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров еще одна премьера - байопик о советском футболисте Федоре Черенкове "Федя: Народный футболист", собравший 55,3 миллиона рублей.
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никита кологривый, федор черенков, белоруссия, россия
Культура, Никита Кологривый, Федор Черенков, Белоруссия, Россия
Фильм "Огниво" возглавил кинопрокат в России
Приключенческий фильм "Огниво" во второй раз возглавил кинопрокат в России