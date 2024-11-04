https://ria.ru/20241104/ognivo-1981744991.html

Фильм "Огниво" возглавил кинопрокат в России

Фильм "Огниво" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 04.11.2024

Фильм "Огниво" возглавил кинопрокат в России

Семейный приключенческий фильм "Огниво" во второй раз возглавил кинопрокат, заработав 281,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T01:15

2024-11-04T01:15

2024-11-04T01:15

культура

никита кологривый

федор черенков

белоруссия

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Семейный приключенческий фильм "Огниво" во второй раз возглавил кинопрокат, заработав 281,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На втором месте по кассовым сборам в странах СНГ без России и Белоруссии остался "Веном: Последний танец" со сборами 107,7 миллиона рублей. Музыкальный байопик "Руки Вверх!" также не сдвинулся с третьего места, но его киносборы уменьшились и составили 84,6 миллиона рублей. На четвертом месте оказалась кинопремьера недели - фильм "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым собрал 69,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров еще одна премьера - байопик о советском футболисте Федоре Черенкове "Федя: Народный футболист", собравший 55,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20241028/skazka-1980598898.html

https://ria.ru/20241027/shot-1980338000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

никита кологривый, федор черенков, белоруссия, россия