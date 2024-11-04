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Фильм "Огниво" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 04.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:15 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/ognivo-1981744991.html
Фильм "Огниво" возглавил кинопрокат в России
Фильм "Огниво" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 04.11.2024
Фильм "Огниво" возглавил кинопрокат в России
Семейный приключенческий фильм "Огниво" во второй раз возглавил кинопрокат, заработав 281,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T01:15
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Семейный приключенческий фильм "Огниво" во второй раз возглавил кинопрокат, заработав 281,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На втором месте по кассовым сборам в странах СНГ без России и Белоруссии остался "Веном: Последний танец" со сборами 107,7 миллиона рублей. Музыкальный байопик "Руки Вверх!" также не сдвинулся с третьего места, но его киносборы уменьшились и составили 84,6 миллиона рублей. На четвертом месте оказалась кинопремьера недели - фильм "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым собрал 69,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров еще одна премьера - байопик о советском футболисте Федоре Черенкове "Федя: Народный футболист", собравший 55,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20241028/skazka-1980598898.html
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никита кологривый, федор черенков, белоруссия, россия
Культура, Никита Кологривый, Федор Черенков, Белоруссия, Россия
Фильм "Огниво" возглавил кинопрокат в России

Приключенческий фильм "Огниво" во второй раз возглавил кинопрокат в России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗрительный зал кинотеатра
Зрительный зал кинотеатра - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Зрительный зал кинотеатра. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Семейный приключенческий фильм "Огниво" во второй раз возглавил кинопрокат, заработав 281,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором месте по кассовым сборам в странах СНГ без России и Белоруссии остался "Веном: Последний танец" со сборами 107,7 миллиона рублей.
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Музыкальный байопик "Руки Вверх!" также не сдвинулся с третьего места, но его киносборы уменьшились и составили 84,6 миллиона рублей.
На четвертом месте оказалась кинопремьера недели - фильм "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым собрал 69,5 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров еще одна премьера - байопик о советском футболисте Федоре Черенкове "Федя: Народный футболист", собравший 55,3 миллиона рублей.
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