Рейтинг@Mail.ru
"Их взорвали". В США раскрыли, что случилось в Одессе - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 04.11.2024 (обновлено: 17:25 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/odessa-1981798615.html
"Их взорвали". В США раскрыли, что случилось в Одессе
"Их взорвали". В США раскрыли, что случилось в Одессе - РИА Новости, 04.11.2024
"Их взорвали". В США раскрыли, что случилось в Одессе
Украина потеряла большое количество поставленных Западом вооружений в Одессе, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T15:13
2024-11-04T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
скотт риттер
вооруженные силы украины
сергей лебедев
дмитрий песков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979081911_0:161:1280:881_1920x0_80_0_0_893ce0076a902f0be1cbd03012e63b19.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украина потеряла большое количество поставленных Западом вооружений в Одессе, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."На Украину мы отправляли эти грузы, их взрывали, так что все боеприпасы, которые мы отправляли, не выходили из порта Одессы, не говоря уже о поездах и складах, которые попали под обстрел", — отметил он.По словам отставного военного, российская армия полностью доминирует на поле боя, а ВСУ столкнулись фактически с полным коллапсом.При этом Украина лишилась практически 90 процентов энергетических мощностей. Запад не способен предоставить достаточно оборудования для производства электроэнергии, чтобы компенсировать это, резюмировал Риттер.Ранее в конце сентября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что во время взрыва в порту Южный в Одесской области там находились суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981712565.html
https://ria.ru/20241104/katastrofa-1981756884.html
одесская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979081911_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ea506e9da3b00b87e7785ad7fac908d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесская область, скотт риттер, вооруженные силы украины, сергей лебедев, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Украина
"Их взорвали". В США раскрыли, что случилось в Одессе

Риттер: взрывы в Одессе уничтожили большое количество военных грузов для Украины

© Фото : ГСЧС УкраиныПожар в Одессе после удара по припортовой инфраструктуре
Пожар в Одессе после удара по припортовой инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожар в Одессе после удара по припортовой инфраструктуре
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украина потеряла большое количество поставленных Западом вооружений в Одессе, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"На Украину мы отправляли эти грузы, их взрывали, так что все боеприпасы, которые мы отправляли, не выходили из порта Одессы, не говоря уже о поездах и складах, которые попали под обстрел", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Украинцам придется восстать
Вчера, 08:00
По словам отставного военного, российская армия полностью доминирует на поле боя, а ВСУ столкнулись фактически с полным коллапсом.
При этом Украина лишилась практически 90 процентов энергетических мощностей. Запад не способен предоставить достаточно оборудования для производства электроэнергии, чтобы компенсировать это, резюмировал Риттер.
Ранее в конце сентября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что во время взрыва в порту Южный в Одесской области там находились суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники.
Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
"Города-призраки": на Украине предупредили об одной катастрофе
Вчера, 07:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевДмитрий ПесковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала