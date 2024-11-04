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"Их взорвали". В США раскрыли, что случилось в Одессе
"Их взорвали". В США раскрыли, что случилось в Одессе - РИА Новости, 04.11.2024
"Их взорвали". В США раскрыли, что случилось в Одессе
Украина потеряла большое количество поставленных Западом вооружений в Одессе, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T15:13
2024-11-04T15:13
2024-11-04T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
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вооруженные силы украины
сергей лебедев
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украина потеряла большое количество поставленных Западом вооружений в Одессе, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."На Украину мы отправляли эти грузы, их взрывали, так что все боеприпасы, которые мы отправляли, не выходили из порта Одессы, не говоря уже о поездах и складах, которые попали под обстрел", — отметил он.По словам отставного военного, российская армия полностью доминирует на поле боя, а ВСУ столкнулись фактически с полным коллапсом.При этом Украина лишилась практически 90 процентов энергетических мощностей. Запад не способен предоставить достаточно оборудования для производства электроэнергии, чтобы компенсировать это, резюмировал Риттер.Ранее в конце сентября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что во время взрыва в порту Южный в Одесской области там находились суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981712565.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Украина
"Их взорвали". В США раскрыли, что случилось в Одессе
Риттер: взрывы в Одессе уничтожили большое количество военных грузов для Украины