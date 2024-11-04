https://ria.ru/20241104/odessa-1981798615.html

"Их взорвали". В США раскрыли, что случилось в Одессе

"Их взорвали". В США раскрыли, что случилось в Одессе - РИА Новости, 04.11.2024

"Их взорвали". В США раскрыли, что случилось в Одессе

Украина потеряла большое количество поставленных Западом вооружений в Одессе, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T15:13

2024-11-04T15:13

2024-11-04T17:25

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

скотт риттер

вооруженные силы украины

сергей лебедев

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украина потеряла большое количество поставленных Западом вооружений в Одессе, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."На Украину мы отправляли эти грузы, их взрывали, так что все боеприпасы, которые мы отправляли, не выходили из порта Одессы, не говоря уже о поездах и складах, которые попали под обстрел", — отметил он.По словам отставного военного, российская армия полностью доминирует на поле боя, а ВСУ столкнулись фактически с полным коллапсом.При этом Украина лишилась практически 90 процентов энергетических мощностей. Запад не способен предоставить достаточно оборудования для производства электроэнергии, чтобы компенсировать это, резюмировал Риттер.Ранее в конце сентября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что во время взрыва в порту Южный в Одесской области там находились суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981712565.html

https://ria.ru/20241104/katastrofa-1981756884.html

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в мире, одесская область, скотт риттер, вооруженные силы украины, сергей лебедев, дмитрий песков, украина