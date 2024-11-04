https://ria.ru/20241104/narusheniya-1981832446.html

МИД России заявил о массовых нарушениях на выборах в Молдавии

МИД России заявил о массовых нарушениях на выборах в Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024

МИД России заявил о массовых нарушениях на выборах в Молдавии

Нарушения в ходе голосования на выборах в Молдавии были массовыми и очевидными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T20:27

2024-11-04T20:27

2024-11-04T21:49

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Нарушения в ходе голосования на выборах в Молдавии были массовыми и очевидными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Не будет преувеличением сказать, что это была самая недемократическая избирательная кампания за все годы молдавской независимости. Ее отличительными чертами стали беспрецедентные репрессии властей в отношении оппозиции и независимых СМИ, прежде всего русскоязычных, неприкрытое вмешательство стран Запада в электоральный процесс и масштабное применение властями административного ресурса", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Она отметила, что победу Санду обеспечили голоса молдавской диаспоры, проживающей в странах Запада, в то время как большинство жителей самой Молдавии, по сути, вынесли вотум недоверия действующему президенту и деструктивному курсу властей."Эксперты и политологи указывают на многочисленные нарушения и фальсификации со стороны властей. Обращают внимание на непрозрачную организацию голосования по почте, открывающую возможности для махинаций. Нарушения в ходе избирательного процесса были настолько массовыми и очевидными, что даже известная своей ангажированностью наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ в своих предварительных заключениях не смогла закрыть на них глаза", - отметила Захарова.Ранее Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с участков заявила, что баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%.На прошедшем в день первого тура выборов референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.

https://ria.ru/20241104/mid-1981831769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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