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Под Парижем мужчина напал с топором на людей в электричке
Под Парижем мужчина напал с топором на людей в электричке - РИА Новости, 04.11.2024
Под Парижем мужчина напал с топором на людей в электричке
В Париже 4 человека получили ранения, двое из них - тяжёлые, после того, как неизвестный напал с топором на людей в электричке недалеко от Парижа, сообщает... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:44
2024-11-04T11:44
2024-11-04T11:44
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ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. В Париже 4 человека получили ранения, двое из них - тяжёлые, после того, как неизвестный напал с топором на людей в электричке недалеко от Парижа, сообщает агентство Франс Пресс. "Четыре человека получили ранения, двое из них серьезные, в понедельник в поезде RER E на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна)", - сообщило СМИ со ссылкой на источник в полиции. Сообщается, что одному из пострадавших отрубили руку, а другого ранили в голову. Двое других получили более легкие ранения. В электричке, обслуживающей юго-восточное направление, по неизвестной причине произошла драка с участием нескольких человек. Инцидент произошел около 8 утра по местному времени (10:00 мск). Как сообщает Автономное агентство парижского транспорта в аккаунте линии электрички RER E, движение на линии нарушено в обоих направлениях вплоть до вокзала Сен-Лазар в центре Парижа. На месте работает полиция и спасатели.
https://ria.ru/20241029/biooruzhie-1980794329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж
Под Парижем мужчина напал с топором на людей в электричке
Под Парижем мужчина напал с топором на людей в электричке, четверо пострадали
ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. В Париже 4 человека получили ранения, двое из них - тяжёлые, после того, как неизвестный напал с топором на людей в электричке недалеко от Парижа, сообщает агентство Франс Пресс.
"Четыре человека получили ранения, двое из них серьезные, в понедельник в поезде RER E на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна)", - сообщило СМИ со ссылкой на источник в полиции.
Сообщается, что одному из пострадавших отрубили руку, а другого ранили в голову. Двое других получили более легкие ранения.
В электричке, обслуживающей юго-восточное направление, по неизвестной причине произошла драка с участием нескольких человек. Инцидент произошел около 8 утра по местному времени (10:00 мск).
Как сообщает Автономное агентство парижского транспорта в аккаунте линии электрички RER E, движение на линии нарушено в обоих направлениях вплоть до вокзала Сен-Лазар в центре Парижа
. На месте работает полиция и спасатели.