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Понедельник стал вторым самым снежным 4 ноября в XXI веке - РИА Новости, 04.11.2024
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11:45 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/moskva-1981777397.html
Понедельник стал вторым самым снежным 4 ноября в XXI веке
Понедельник стал вторым самым снежным 4 ноября в XXI веке - РИА Новости, 04.11.2024
Понедельник стал вторым самым снежным 4 ноября в XXI веке
Понедельник стал вторым самым снежным 4 ноября в XXI веке, высота снежного покрова в Москве достигла 6 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:45
2024-11-04T11:45
общество
москва
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
михаил леус
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Понедельник стал вторым самым снежным 4 ноября в XXI веке, высота снежного покрова в Москве достигла 6 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "День сегодняшний, с результатом в 6 сантиметров, занимает почётное, второе место в списке самых высоких снежных покровов 4 ноября в XXI веке. Добавим, что норма высоты снежного покрова для сегодняшнего дня в Москве составляет 4 сантиметра. В Подмосковье высота снежного покрова достигает 2-10 сантиметров, а самым снежным местом региона стал Наро-Фоминск – там высота снежного покрова составила 11 сантиметров", - рассказал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что снежный покров сохранится недолго – уже в четверг он начнёт активно таять, а в пятницу-субботу исчезнет с территории центральных областей.
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московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), наро-фоминск, михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Михаил Леус
Понедельник стал вторым самым снежным 4 ноября в XXI веке

Высота снежного покрова в Москве в понедельник достигла 6 сантиметров

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЖенщина во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Женщина во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Женщина во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Понедельник стал вторым самым снежным 4 ноября в XXI веке, высота снежного покрова в Москве достигла 6 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"День сегодняшний, с результатом в 6 сантиметров, занимает почётное, второе место в списке самых высоких снежных покровов 4 ноября в XXI веке. Добавим, что норма высоты снежного покрова для сегодняшнего дня в Москве составляет 4 сантиметра. В Подмосковье высота снежного покрова достигает 2-10 сантиметров, а самым снежным местом региона стал Наро-Фоминск – там высота снежного покрова составила 11 сантиметров", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что снежный покров сохранится недолго – уже в четверг он начнёт активно таять, а в пятницу-субботу исчезнет с территории центральных областей.
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