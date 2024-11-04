Понедельник стал вторым самым снежным 4 ноября в XXI веке
Высота снежного покрова в Москве в понедельник достигла 6 сантиметров
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЖенщина во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Женщина во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Понедельник стал вторым самым снежным 4 ноября в XXI веке, высота снежного покрова в Москве достигла 6 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"День сегодняшний, с результатом в 6 сантиметров, занимает почётное, второе место в списке самых высоких снежных покровов 4 ноября в XXI веке. Добавим, что норма высоты снежного покрова для сегодняшнего дня в Москве составляет 4 сантиметра. В Подмосковье высота снежного покрова достигает 2-10 сантиметров, а самым снежным местом региона стал Наро-Фоминск – там высота снежного покрова составила 11 сантиметров", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что снежный покров сохранится недолго – уже в четверг он начнёт активно таять, а в пятницу-субботу исчезнет с территории центральных областей.
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