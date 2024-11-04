https://ria.ru/20241104/moskva-1981777397.html

Понедельник стал вторым самым снежным 4 ноября в XXI веке

Понедельник стал вторым самым снежным 4 ноября в XXI веке - РИА Новости, 04.11.2024

Понедельник стал вторым самым снежным 4 ноября в XXI веке

Понедельник стал вторым самым снежным 4 ноября в XXI веке, высота снежного покрова в Москве достигла 6 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T11:45

2024-11-04T11:45

2024-11-04T11:45

общество

москва

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

михаил леус

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Понедельник стал вторым самым снежным 4 ноября в XXI веке, высота снежного покрова в Москве достигла 6 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "День сегодняшний, с результатом в 6 сантиметров, занимает почётное, второе место в списке самых высоких снежных покровов 4 ноября в XXI веке. Добавим, что норма высоты снежного покрова для сегодняшнего дня в Москве составляет 4 сантиметра. В Подмосковье высота снежного покрова достигает 2-10 сантиметров, а самым снежным местом региона стал Наро-Фоминск – там высота снежного покрова составила 11 сантиметров", - рассказал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что снежный покров сохранится недолго – уже в четверг он начнёт активно таять, а в пятницу-субботу исчезнет с территории центральных областей.

https://ria.ru/20241016/sinoptik-1978412580.html

москва

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), наро-фоминск, михаил леус