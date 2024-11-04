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Молдавские коммунисты призвали оппозицию объединиться - РИА Новости, 04.11.2024
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17:38 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981815208.html
Молдавские коммунисты призвали оппозицию объединиться
Молдавские коммунисты призвали оппозицию объединиться - РИА Новости, 04.11.2024
Молдавские коммунисты призвали оппозицию объединиться
Партия коммунистов Молдавии призывает оппозиционные силы в республике объединиться, чтобы на парламентских выборах следующим летом оставить президента Майю... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T17:38
2024-11-04T17:38
в мире
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гагаузия
майя санду
александр стояногло
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии призывает оппозиционные силы в республике объединиться, чтобы на парламентских выборах следующим летом оставить президента Майю Санду без парламентского большинства. После обработки ЦИК 100% протоколов с участков, баллотирующаяся на второй срок Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,67%. При этом внутри страны Санду проиграла, победу ей принесли голоса представителей диаспоры. "В условиях победы Санду уже сегодня необходимо готовиться к парламентским выборам. Выбить (у Санду – ред.)… парламентское большинство. Нанести поражение группировке партии "Действие и солидарность" - важнейшая задача для политического класса. Эта задача невозможна без диалога, координации действий оппозиции. Начинать диалог необходимо уже сегодня", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии. Коммунисты полагают, что оппозиция должна объединить силы, чтобы получить большинство мест в парламенте на выборах, запланированных на лето 2025 года. На сегодняшний день 63 из 101 места в парламенте занимают депутаты партии "Действие и солидарность", которую создала сама Санду.
https://ria.ru/20241104/moldavija-1981798432.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024
Молдавские коммунисты призвали оппозицию объединиться

Компартия Молдавии призвала оппозицию лишить Санду поддержки в парламенте

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии призывает оппозиционные силы в республике объединиться, чтобы на парламентских выборах следующим летом оставить президента Майю Санду без парламентского большинства.
После обработки ЦИК 100% протоколов с участков, баллотирующаяся на второй срок Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,67%. При этом внутри страны Санду проиграла, победу ей принесли голоса представителей диаспоры.
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"В условиях победы Санду уже сегодня необходимо готовиться к парламентским выборам. Выбить (у Санду – ред.)… парламентское большинство. Нанести поражение группировке партии "Действие и солидарность" - важнейшая задача для политического класса. Эта задача невозможна без диалога, координации действий оппозиции. Начинать диалог необходимо уже сегодня", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии.
Коммунисты полагают, что оппозиция должна объединить силы, чтобы получить большинство мест в парламенте на выборах, запланированных на лето 2025 года. На сегодняшний день 63 из 101 места в парламенте занимают депутаты партии "Действие и солидарность", которую создала сама Санду.
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