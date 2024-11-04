Молдавские коммунисты призвали оппозицию объединиться
Компартия Молдавии призвала оппозицию лишить Санду поддержки в парламенте
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии призывает оппозиционные силы в республике объединиться, чтобы на парламентских выборах следующим летом оставить президента Майю Санду без парламентского большинства.
После обработки ЦИК 100% протоколов с участков, баллотирующаяся на второй срок Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,67%. При этом внутри страны Санду проиграла, победу ей принесли голоса представителей диаспоры.
"В условиях победы Санду уже сегодня необходимо готовиться к парламентским выборам. Выбить (у Санду – ред.)… парламентское большинство. Нанести поражение группировке партии "Действие и солидарность" - важнейшая задача для политического класса. Эта задача невозможна без диалога, координации действий оппозиции. Начинать диалог необходимо уже сегодня", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии.
Коммунисты полагают, что оппозиция должна объединить силы, чтобы получить большинство мест в парламенте на выборах, запланированных на лето 2025 года. На сегодняшний день 63 из 101 места в парламенте занимают депутаты партии "Действие и солидарность", которую создала сама Санду.