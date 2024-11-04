https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981815208.html

Молдавские коммунисты призвали оппозицию объединиться

Молдавские коммунисты призвали оппозицию объединиться - РИА Новости, 04.11.2024

Молдавские коммунисты призвали оппозицию объединиться

Партия коммунистов Молдавии призывает оппозиционные силы в республике объединиться, чтобы на парламентских выборах следующим летом оставить президента Майю... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T17:38

2024-11-04T17:38

2024-11-04T17:38

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии призывает оппозиционные силы в республике объединиться, чтобы на парламентских выборах следующим летом оставить президента Майю Санду без парламентского большинства. После обработки ЦИК 100% протоколов с участков, баллотирующаяся на второй срок Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,67%. При этом внутри страны Санду проиграла, победу ей принесли голоса представителей диаспоры. "В условиях победы Санду уже сегодня необходимо готовиться к парламентским выборам. Выбить (у Санду – ред.)… парламентское большинство. Нанести поражение группировке партии "Действие и солидарность" - важнейшая задача для политического класса. Эта задача невозможна без диалога, координации действий оппозиции. Начинать диалог необходимо уже сегодня", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии. Коммунисты полагают, что оппозиция должна объединить силы, чтобы получить большинство мест в парламенте на выборах, запланированных на лето 2025 года. На сегодняшний день 63 из 101 места в парламенте занимают депутаты партии "Действие и солидарность", которую создала сама Санду.

https://ria.ru/20241104/moldavija-1981798432.html

https://ria.ru/20241104/sandu-1981814881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024