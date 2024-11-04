https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981797913.html

В Молдавии наблюдатели выявили 791 происшествие на выборах

В Молдавии наблюдатели выявили 791 происшествие на выборах - РИА Новости, 04.11.2024

В Молдавии наблюдатели выявили 791 происшествие на выборах

Молдавская общественная организация Promo-LEX, которая мониторит процесс выборов президента Молдавии, сообщила о том, что зафиксировала 791 инцидент в ходе... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T15:06

2024-11-04T15:06

2024-11-04T15:06

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александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Молдавская общественная организация Promo-LEX, которая мониторит процесс выборов президента Молдавии, сообщила о том, что зафиксировала 791 инцидент в ходе голосования. "По итогам обработки всех отчетов, полученных от наблюдателей, Promo-LEX зафиксировал 791 инцидент в ходе голосования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Поясняется, что больше всего случаев - 229 - связано с нарушениями тайны голосования, в частности с фотографированием бюллетеней, и проблемами с системой по регистрации избирателей (127 случаев). С недочетами в избирательных списках связаны 65 случаев, с повреждением и взломом урн для голосования или отсутствием пломб на них – 55 случаев, прерыванием видеосъемки избирательных действий - 51 случай, необоснованным присутствием посторонних лиц на избирательном участке или в радиусе 100 метров - 41 случай, наличием рекламных материалов, стендов, избирательных щитов в радиусе избирательного участка и необоснованным прекращением голосования – по 19 случаев, организованной перевозкой избирателей – 18 случаев. В списке также нарушения, связанные с актами насилия/запугивания избирателей, групповым голосованием, предвыборной агитацией, ограничением доступа наблюдателей, а также слухами, попытками или даже ситуациями материального вознаграждения. На день выборов Promo-LEX делегировало по одному наблюдателю на 614 избирательных участков. Кроме этого, задействовано 89 мобильных групп для наблюдения за избирательным процессом. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.

https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981753415.html

https://ria.ru/20241103/pmr-1981721284.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024