https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981793680.html

Французский политик назвал выборы в Молдавии мошенничеством

Французский политик назвал выборы в Молдавии мошенничеством - РИА Новости, 04.11.2024

Французский политик назвал выборы в Молдавии мошенничеством

Прозападный президент Молдавии Майя Санду была "переизбрана" Вашингтоном и Брюсселем, "побеждая" на выборах в стране, благодаря голосам зарубежной диаспоры,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:25

2024-11-04T14:25

2024-11-04T14:25

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россия

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майя санду

александр стояногло

флориан филиппо

евросоюз

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ПАРИЖ, 4 ноя – РИА Новости. Прозападный президент Молдавии Майя Санду была "переизбрана" Вашингтоном и Брюсселем, "побеждая" на выборах в стране, благодаря голосам зарубежной диаспоры, которые очень трудно проверить, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Как это все подозрительно! Уходящий президент Молдавии, проевропейский и пронатовский, был "переизбран" исключительно благодаря голосам молдаван за рубежом: она проиграла своему сопернику в Молдавии. То же касается и референдума о вступлении в ЕС в стране 2 недели назад", - написал политик в соцсети Х. Он назвал выборы "мошенничеством ЕС". "Еврофанатик" "побеждает" благодаря голосам, которые почти невозможно проверить, но проигрывает, согласно голосам, которые мы можем проверить! Ее выбрали Вашингтон и Урсула (глава Еврокомиссии фон дер Ляйен – ред.), и поддержали Макрон и Зеленский. ЕС – гигантское мошенничество!" - заключил он. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, в него вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", она набирает 55,41% голосов. У кандидата от оппозиционной Партии социалистов Стояногло - 44,64% голосов. Победу Санду принесли голоса молдавской диаспоры, проживающей в западных странах. Если брать результаты голосования исключительно в Молдавии, то по подсчетам 100% протоколов, у Стояногло результат 51,19%, у Санду – 48,81%. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981789438.html

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981778653.html

https://ria.ru/20241104/ekspert-1981771819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, вашингтон (штат), майя санду, александр стояногло, флориан филиппо, евросоюз, патриот, еврокомиссия, выборы в молдавии — 2024