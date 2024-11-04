https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981793680.html
Французский политик назвал выборы в Молдавии мошенничеством
Французский политик назвал выборы в Молдавии мошенничеством - РИА Новости, 04.11.2024
Французский политик назвал выборы в Молдавии мошенничеством
Прозападный президент Молдавии Майя Санду была "переизбрана" Вашингтоном и Брюсселем, "побеждая" на выборах в стране, благодаря голосам зарубежной диаспоры,... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:25
2024-11-04T14:25
2024-11-04T14:25
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майя санду
александр стояногло
флориан филиппо
евросоюз
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ПАРИЖ, 4 ноя – РИА Новости. Прозападный президент Молдавии Майя Санду была "переизбрана" Вашингтоном и Брюсселем, "побеждая" на выборах в стране, благодаря голосам зарубежной диаспоры, которые очень трудно проверить, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Как это все подозрительно! Уходящий президент Молдавии, проевропейский и пронатовский, был "переизбран" исключительно благодаря голосам молдаван за рубежом: она проиграла своему сопернику в Молдавии. То же касается и референдума о вступлении в ЕС в стране 2 недели назад", - написал политик в соцсети Х. Он назвал выборы "мошенничеством ЕС". "Еврофанатик" "побеждает" благодаря голосам, которые почти невозможно проверить, но проигрывает, согласно голосам, которые мы можем проверить! Ее выбрали Вашингтон и Урсула (глава Еврокомиссии фон дер Ляйен – ред.), и поддержали Макрон и Зеленский. ЕС – гигантское мошенничество!" - заключил он. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, в него вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", она набирает 55,41% голосов. У кандидата от оппозиционной Партии социалистов Стояногло - 44,64% голосов. Победу Санду принесли голоса молдавской диаспоры, проживающей в западных странах. Если брать результаты голосования исключительно в Молдавии, то по подсчетам 100% протоколов, у Стояногло результат 51,19%, у Санду – 48,81%. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981789438.html
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981778653.html
https://ria.ru/20241104/ekspert-1981771819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, вашингтон (штат), майя санду, александр стояногло, флориан филиппо, евросоюз, патриот, еврокомиссия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Вашингтон (штат), Майя Санду, Александр Стояногло, Флориан Филиппо, Евросоюз, Патриот, Еврокомиссия, Выборы в Молдавии — 2024
Французский политик назвал выборы в Молдавии мошенничеством
Французский политик Филиппо назвал выборы в Молдавии "мошенничеством" ЕС
ПАРИЖ, 4 ноя – РИА Новости. Прозападный президент Молдавии Майя Санду была "переизбрана" Вашингтоном и Брюсселем, "побеждая" на выборах в стране, благодаря голосам зарубежной диаспоры, которые очень трудно проверить, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Как это все подозрительно! Уходящий президент Молдавии, проевропейский и пронатовский, был "переизбран" исключительно благодаря голосам молдаван за рубежом: она проиграла своему сопернику в Молдавии. То же касается и референдума о вступлении в ЕС
в стране 2 недели назад", - написал политик в соцсети Х.
Он назвал выборы "мошенничеством ЕС".
"Еврофанатик" "побеждает" благодаря голосам, которые почти невозможно проверить, но проигрывает, согласно голосам, которые мы можем проверить! Ее выбрали Вашингтон и Урсула (глава Еврокомиссии
фон дер Ляйен – ред.), и поддержали Макрон и Зеленский. ЕС – гигантское мошенничество!" - заключил он.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, в него вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии
, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло
.
Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", она набирает 55,41% голосов. У кандидата от оппозиционной Партии социалистов Стояногло - 44,64% голосов.
Победу Санду принесли голоса молдавской диаспоры, проживающей в западных странах. Если брать результаты голосования исключительно в Молдавии, то по подсчетам 100% протоколов, у Стояногло результат 51,19%, у Санду – 48,81%.
Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ
и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой
. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.